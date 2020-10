Maroc: Mysk Marrakech lance la commercialisation de son nouveau projet de luxe

Rabat — Mysk Marrakech a annoncé mardi le lancement de la commercialisation de son projet d'exception composé de lots de terrain pour villas, situé au cœur de Marrakech, à 5 minutes du boulevard Mohammed VI.

A cette occasion, les futurs acheteurs bénéficieront gratuitement des frais d'enregistrement pour tout achat avant le 31 décembre 2020, indique le lotissement dans un communiqué, soulignant que le projet MYSK, entièrement fermé et sécurisé, propose des lots de terrain pour villas individuelles de plus de 500 m² alliant harmonie et douceur avec une vue magnifique sur les cimes de l'Atlas.

Situé sur un terrain de 43 hectares, le projet MYSK se positionne en tant que "nouvelle destination de luxe au cœur de Marrakech, offrant un véritable havre de paix", relève la même source, précisant que les lots, qui s'inscrivent dans "un environnement attachant, parsemé d'oliviers et d'arbres fruitiers où peuvent s'épanouir de belles terrasses ensoleillées ornées de jardins privatifs", sont proposés à partir de 1.250.000 dirhams.

Aussi, pour un meilleur accompagnement des futurs propriétaires, des conventions sont déjà signées avec des architectes, d'après la même source qui fait savoir que le terrain est viabilisé et les titres fonciers sont disponibles.

Le lotissement est également doté de toutes les commodités nécessaires au confort et au bien-être des acquéreurs et de leur famille, notamment un centre commercial, une mosquée, un groupe scolaire, un club sportif comportant des terrains de tennis et une salle omnisport avec piscines couverte et plein ciel, détaille le communiqué, ajoutant que les parkings seront également dimensionnés pour permettre une exploitation optimale.

Ledit lotissement comporte aussi une adduction en eau des puits pour l'arrosage et le remplissage des piscines. Chaque parcelle est pré-équipée pour bénéficier d'un système d'arrosage escamotable installé au niveau du sol.