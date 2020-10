Afrique de l'Ouest: Le Canada s'engage à accroître sa participation au développement du Sahel

communiqué de presse

Ottawa, Canada — OTTAWA, Canada, 20 October 2020 / PRN Africa / -- Le Canada est profondément préoccupé par la détérioration de la situation de sécurité au Sahel et est déterminé à en minimiser les répercussions sur les populations de la région, ainsi qu'à répondre aux besoins croissants des personnes les plus vulnérables.

Aujourd'hui, lors d'une table ronde ministérielle virtuelle sur la situation humanitaire au Sahel central, la ministre du Développement international, l'honorable Karina Gould, s'est engagée à bonifier l'aide internationale du Canada dans la région, et notamment de mettre en place des programmes bilatéraux d'aide au développement avec le Tchad et le Niger.

La ministre a également annoncé 4 nouveaux projets au Burkina Faso, lesquels visent à combler les lacunes critiques en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs, de sécurité alimentaire et de résilience agricole face aux changements climatiques, le tout dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Ensemble, ces engagements, ainsi que les programmes courants, permettront de répondre aux besoins humanitaires, de sécurité et de développement des personnes les plus vulnérables et à risque du Sahel, notamment celles qui sont les plus touchées à la fois par la pandémie de COVID-19 et par les conséquences des changements climatiques.

