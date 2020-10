Afrique: Vaccin contre le coronavirus - 520 millions de seringues disponibles d'ici la fin de l'année

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) a annoncé, le 19 octobre, qu'il va commencer à stocker cette année des millions de seringues dans ses entrepôts, dans le cadre d'un plan visant à disposer d'un milliard de seringues prêtes à utiliser jusqu'en 2021.

« Dès que les vaccins seront homologués, le monde aura besoin d'autant de seringues que de doses de vaccin », a déclaré l'Unicef. En 2021, en supposant qu'il y ait suffisamment de doses de vaccins contre la covid-19, l'Agence onusienne pour l'enfance prévoit de livrer environ un milliard de seringues pour soutenir les efforts de vaccination contre la covid-19 en plus des six cents vingt millions de seringues que l'agence achètera pour d'autres programmes de vaccination contre la rougeole, la typhoïde et autres. « Vacciner le monde contre la covid-19 sera l'une des plus grandes entreprises de masse de l'histoire de l'humanité, et nous devrons agir aussi vite que les vaccins pourront être produits », a déclaré Henrietta Fore, directrice générale de l'Unicef. « Afin d'agir rapidement plus tard, nous devons agir rapidement maintenant. D'ici la fin de l'année, nous aurons déjà plus d'un demi-milliard de seringues prépositionnées là où elles pourront être déployées rapidement et à moindre coût. C'est assez de seringues pour faire une fois et demie le tour du monde », a-t-elle ajouté.

Dans le cadre de la collaboration de longue date entre les deux partenaires, l'Alliance mondiale pour les vaccins (Gavi) remboursera à l'Unicef le coût des seringues et des boîtes de sécurité, qui seront ensuite utilisées pour le dispositif d'accès mondial aux vaccins contre la covid-19 (Covax Facility) et pour d'autres programmes de vaccination financés par Gavi, si nécessaire

En plus des seringues, l'Unicef achètera cinq millions de boîtes de sécurité afin que les seringues et aiguilles usagées puissent être jetées en toute sécurité par le personnel des établissements de santé. Ceci pour réduire le risque de blessures par piqûre d'aiguille et de maladies à diffusion hématogène. Chaque boîte de sécurité contient cent seringues. En conséquence, l'Unicef a déclaré qu'il « regroupait » les seringues avec les boîtes de sécurité afin de s'assurer que suffisamment de boîtes de sécurité sont disponibles pour accompagner les seringues.

Signalons que le matériel d'injection comme les seringues et les boîtes de sécurité ont une durée de vie de cinq ans, a indiqué l'agence. Les délais de livraison de ce matériel ont également une longue durée. Ces articles sont encombrants et doivent être transportés par fret maritime. Les vaccins sensibles à la chaleur sont normalement transportés plus vite par voie aérienne.

En tant que principal coordinateur des achats pour Gavi, l'Unicef est déjà le plus gros acheteur de vaccins au monde, avec plus de deux milliards de doses de vaccins par an pour la vaccination de routine et la réponse aux épidémies dans près de cent pays. Chaque année, l'Unicef fournit des vaccins à près de la moitié des enfants du monde et fournit environ six cents à huit cents millions de seringues pour les programmes de vaccination réguliers.