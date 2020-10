Congo-Brazzaville: Chambre de commerce - Des préparatifs pour le lancement officiel du Helpdesk Liziba et du Cemaco

La cérémonie de lancement officiel du Help-desk dénommé Liziba (la source) et du Centre de médiation et d'arbitrage du Congo (Cemaco), antenne de Pointe-Noire, deux volets de la composante 2 du Programme de renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriale 2 (PRCCE II), aura lieu le 22 octobre.

La composante 2 du programme financé par l'Union européenne (UE) et axée sur l'amélioration du climat des affaires est portée par la Chambre de commerce d'industrie, d'agriculture et des métiers (CCIAM) de de Pointe-Noire. Elle est constituée de trois volets, à savoir l'opérationnalisation du Cemaco (mode alternative de règlement de conflits commerciaux) dont les activités ont démarré en août dernier ; la sensibilisation sur la réglementation Hoada ; le déploiement d'un Helpdesk, plateforme dynamique qui met à disposition l'information économique, commerciale et règlementaire en ligne.

Cette plateforme dénommée Liziba est aussi un bureau d'aide qui propose une assistance en back office situé dans l'enceinte. Ledit bureau a d'ailleurs été visité le 13 juillet dernier par l'ambassadeur de l'UE au Congo, Raul Mateus Paula, venu s'enquérir de l'évolution du projet à Pointe-Noire, évolution qu'il a estimée satisfaisante après son entretien avec Sylvestre Didier Mavouenzela, président de la CCIAM. Le Helpdesk Liziba a été mis en place en vue de simplifier l'accès à l'information économique, a indiqué Jean Michel Mavoungou, responsable du Helpdesk. «Au Congo, l'information économique existe mais elle est une impasse. Avant l'opérateur économique était obligé de faire le tour des administrations pour l'avoir. Nous avons voulu centraliser cette information pour que l'opérateur, n'importe où il peut se trouver, puisse y avoir accès», a-t-il dit.

Le Helpdesk Liziba est dédié à tout acteur économique (opérateur économique, porteurs de projets, administration). Il permettra à ceux-ci d'avoir accès à des informations utiles afin de prendre de bonnes décisions. Jean Michel Mavoungou a confié qu'il sera aussi mis en version mobile pour que les opérateurs économiques accèdent aux informations à partir de leur téléphone portable en se connectant au site www.liziba.cgn .