Congo-Kinshasa: Lutte contre la Covid-19 - Angel Cosmetics offre 10 tonnes de désinfectants à Congo Airways et à la RVA

Malgré le déconfinement et la levée de l'Etat d'urgence en cette période où le monde entier est frappé par la pandémie de coronavirus, le respect des mesures barrières contre cette pandémie demeure de rigueur en République démocratique du Congo.

Préoccupée à protéger ses aimables clients et accompagner le Gouvernement congolais dans la lutte contre la propagation de la covid-19, la société Angel Cosmetics a offert, ce mardi 20 octobre 2020, 10 tonnes de solutions hydro-alcooliques à la compagnie aérienne Congo Airways et à la Régie des voies aériennes (RVA), en raison de 5 tonnes à chacune.

C'est Jérôme Sekana, Directeur général de l'Agence Galaxie Médias, sous l'œil vigilant de l'équipe de la société Angel Cosmetics, qui a procédé à la remise de ce don à l'aéroport international de N'djili où l'activité a été organisée.

Cet acte humaniste a été fait non seulement pour lutter contre la propagation du coronavirus, mais aussi, accompagner la compagnie Congo Airways qui a célébré son 5ème anniversaire d'inauguration des vols commerciaux en République démocratique du Congo.

«Nous sommes venus accompagner cette compagnie aérienne qui fait la fierté de la RDC. Car, depuis très longtemps, la RDC n'avait même pas d'avions mais, depuis 5 ans, nous avons une compagnie qui est même très bien cotée au niveau international. Et, en cette période de la crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus, nous avons dit que nous devons venir vous encourager parce que vous respectez scrupuleusement des gestes barrières à bord des avions Congo Airways », a souligné Jérôme Sekana, Directeur général de l'Agence Galaxie Médias qui est une agence conseil de la société Angel Cosmetics. Cette dernière, d'après Jérôme Sekana, est l'une des rares sociétés en RDC qui fabriquent des savons antiseptiques et des désinfectants très efficaces et capables de lutter contre la propagation de la Covid-19 à 99%.

Détails

En substance, les dons apportés par Angel Cosmetics ont été composés, respectivement, de 3 tonnes de lingettes Bactigel, des sprays solution alcool et sprays surface sol Bactigel pour la compagnie aérienne Congo Airways ; et Gel Hydro alcoolique Bactigel de 5L, détergent Génie Javel de 5L et du savon liquide Fred de 5L pour la RVA.

Sans mâcher le mot, Jérôme Sekana a précisé que les dons offerts à la RVA ne doivent pas seulement servir à l'aéroport de N'djili mais, aussi, à l'aéroport national de Ndolo.

Réactions

Très satisfait de cette action visiblement citoyenne de la société commerciale Angel Cosmetics, le Directeur général de la compagnie aérienne Congo Airways, Désiré Balazire Bantu, a exprimé sincèrement sa gratitude envers cette société pour ce don qui intervient à un moment particulier marqué par la célébration de la 5ème année de Congo Airways.

«C'est avec grande joie que nous réceptionnons ces produits. Car, c'est un moment de joie pour nous où nous célébrons le 5ème anniversaire de notre compagnie. Depuis que la Covid-19 est apparue en RDC, nous nous sommes engagés à pouvoir lutter. Et, nous avons adopté les mesures barrières qui ont été édictées par les autorités du pays que ça soit dans nos bureaux et également dans nos avions et aéroports », précise-t-il.

Pour le compte de la RVA, M. Dieudonné Mayaya, Directeur d'exploitation de la RVA, a vivement remercié la société Angel Cosmetics pour avoir compris que la lutte contre la Covid-19 est une affaire de tout le monde. La RVA, souligne-t-il, a respecté strictement les instructions des autorités du pays depuis la fermeture des aéroports et leur ouverture.

Il sied de souligner que depuis l'avènement de cette pandémie, le 10 mars 2020, à Kinshasa, la société Angel Cosmetics a été toujours préoccupée de sauver des vies des congolais en leur offrant des tonnes de gels hydroalcooliques et des savons liquides afin de se laver régulièrement les mains et se désinfecter. Après Congo Airways et RVA, cette compagnie va, sauf changement de dernière minute, venir à la rescousse des églises avec les mêmes produits de lutte contre la propagation de la Covid-19.