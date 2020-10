Afrique: Ajax - Liverpool - Pronostics et paris d'un expert

Liverpool's Sadio Mane in action.

Journaliste de football, un expert a donné une prévision pour le match du 1er tour dans le groupe D de la saison 2020/21 de la Ligue des champions Ajax - Liverpool.

Invité surprise des demi-finales de la Ligue des Champions lors de la saison 2018-2019, l'Ajax n'est pas parvenu à confirmer l'an passé après un parcours tonitruant. Partie remise donc, pour cette nouvelle saison ! Malgré un petit accroc, l'Ajax est second de son championnat avec 4 victoires et 1 défaite. Les hommes d'Eric ten Hag ont remporté leurs 3 premières rencontres de championnat avant de s'incliner sur le terrain de Groningen (1-0) avant la trêve. Samedi, ils ont retrouvé de la confiance en prenant le dessus assez largement contre Heerenveen (5-1).

Sacré au terme d'une magnifique saison 2018-2019, Liverpool n'a pas su conserver sa couronne l'an passé. En effet, après une phase de groupe finalement assez accidentée (4 victoires, 1 nul, 1 défaite), les Reds ont été sortis dès les 1/8èmes de finale par l'Atlético Madrid. Après avoir survolé la Premier League la saison passée, Liverpool a un peu plus de mal pour cette nouvelle édition. Ayant débuté avec trois succès en trois journées, les Reds n'ont plus gagné depuis deux matches en championnat. En plus d'une lourde défaite à Aston Villa (7-2), l'équipe de Jürgen Klopp n'a pas réussi à s'imposer dans le derby face à Everton (2-2). La bande à Sadio Mané aura donc l'intention de se reprendre avec le retour de la Ligue des Champions.

Je pense que la chose la plus évidente ici est de parier sur les buts - les deux marqueront également TB 2,5 pour 1,75 en 1xBet. Ceux-ci et d'autres devraient avoir des chances en quantité considérable, et s'il y a des chances, alors, très probablement, des objectifs.