Congo-Kinshasa: Britt Assombalonga - Critiqué pour son inefficacité, son entraîneur prend sa défense !

Neil Warnock sait que Britt Assombalonga a désespérément besoin de se démarquer cette saison, mais il est néanmoins satisfait de la contribution globale de l'avant-centre.

Depuis le début de la saison Britt Assombalonga est en panne de lucidité et d'efficacité. L'attaquant congolais n'arrive toujours pas a marqué en six journées de EFL Championship cette saison. Le nouveau capitaine des Boro est critiqué par certains mais continue de bénéficier du soutien de son entraîneur Nil Warnock.

L'attaquant de Middlesbrough n'a pas encore marqué en six apparitions cette saison après avoir reçu le brassard de capitaine. Et tandis que Warnock apprécie, comme tout attaquant, son désespoir d'obtenir ce premier but, le patron de Boro insiste sur le fait que son attaquant joue un rôle important pour l'équipe. Le technicien anglais est optimiste quant à l'évolution de son attaquant qui a réussi à planter plus de dix réalisations la saison dernière. Il est néanmoins satisfait de la contribution globale du congolais dans l'effectif.

« Les attaquants prospèrent grâce aux buts et Britt n'est pas différent. Ce qu'il (Britt) fait à ce moment et qu'il met en lumière Akpom. Il se positionne différemment et prend toutes les moitiés centrales, » a-t-il déclaré.