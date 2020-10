Afrique: Coupe de la CAF - Le Horoya a craqué, Pyramids file en finale

La formation égyptienne de Pyramids a rejoint ce mardi la Renaissance Sportive de Berkane en finale de la Coupe de la Confédération.

Après plusieurs mois d'attente à cause du coronavirus, le Horoya AC a affronté ce mardi soir, les égyptiens de Pyramids FC en demi-finale de la Coupe CAF.

Et les Guinéens qui ont longtemps cru dans ce match, ont fini par craquer et s'inclinent (2-0). Le club guinéen a presque été dominé durant toute la première période.

Son adversaire s'est montré plus agressif et plus technique s'est offert plusieurs opportunités. Grâce à deux réalisations en deux minutes en seconde période aujourd'hui, les Egyptiens sont parvenus à éliminer les guinéens du Horoya AC. Ibrahim Hassan et Abdallah Said (74 et 75 mn) ont inscrit les deux buts de Pyramids pour lui permettre d'atteindre une première finale continentale.

La finale de la Coupe de la Confédération aura lieu ce dimanche 25 octobre à Rabat.