Cote d'Ivoire: Général Doumbia (Chef d'Etat-Major Général des Armées) - « Le pays a besoin d'une armée qui se tient à l'écart du champ politique »

« La République de Côte d'Ivoire a besoin, plus que toute autre chose, d'une armée qui lui est utile, une armée qui se tient à l'écart du champ politique, une armée apte à sécuriser les populations et leurs biens face aux nouvelles menaces, une armée qui participe au développement des collectivités, une armée capable de la soutenir dans ses ambitions sur le plan international ».

Le Chef d'Etat-Major Général des Armées, le Général Lassina Doumbia l'a indiqué à la conférence inaugurale du 2ème Cours d'études de défense, le 15 octobre à Zambakro.

« Une gestion des ressources humaines optimisée, un choix judicieux des capacités et de l'organisation structurelle, soutenus par une formation technique et morale efficiente, pour une armée utile à la Côte d'Ivoire et à ses ambitions de leadership régional. » Telle est la vision du Chef d'Etat-Major Général des Armées.

Explicitant cette vision, l'officier général a décliné le plan stratégique qui comporte entre autres, la mise en œuvre des résolutions consécutives à l'audit de la gestion des ressources humaines, la restructuration de la chaîne de commandement, la réadaptation des implantations des unités ainsi que leur organisation et leurs équipements.

Le Général de Corps d'Armée Lassina DOUMBIA porte un grand intérêt à la formation tant capacitaire que morale.

Dans ce cadre, le plan stratégique prévoit la transformation qualitative des écoles et organismes de formation tout en accordant une place accrue à la formation éthique.

Pour le conférencier, les Forces Armées de Côte d'Ivoire devront être capables d'aider au développement des communautés rurales avec la montée en puissance du Bataillon du Génie et avoir une présence bien plus visible sur les théâtres extérieurs par la création d'un centre d'entrainement aux opérations de maintien de la paix.

Puis de conclure son propos par cette profession de foi : « La République de Côte d'Ivoire a besoin, plus que toute autre chose, d'une armée qui lui est utile, une armée qui se tient à l'écart du champ politique, une armée apte à sécuriser les populations et leurs biens face aux nouvelles menaces, une armée qui participe au développement des collectivités, une armée capable de la soutenir dans ses ambitions sur le plan international ».

Ce sont vingt et un officiers stagiaires dont treize de la Côte d'Ivoire et huit de pays amis (Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Mali, Niger et Togo), qui prennent part depuis le 28 septembre dernier, au 2ème Cours d'Etudes Supérieures de Défense, communément appelé « Ecole de Guerre ».