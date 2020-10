Cote d'Ivoire: Patrick Achi - « Restez sereins car la direction du président Alassane Ouattara est la bonne »

Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Patrick Achi a parrainé le dimanche 18 octobre 2020 dans la commune d'Anyama la cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara pour ses actions en faveur de la population villageoise d'Ebimpé.

Selon les organisateurs, cette cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara a réuni 33 villages des sous-préfectures d'Anyama. À cette occasion, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence Patrick Achi s'est dit heureux d'une très belle initiative.

« Aujourd'hui, je ne me considère pas comme dans une réunion de meeting, je ne me considère pas comme dans une réunion de grande cérémonie. Je me considère seulement comme dans une atmosphère de rencontre familiale », a-t-il dit.

Le ministre d'État s'est adressé à ses parents des 33 villages de la sous-préfecture d'Anyama en leur demandant de rester calmes et de ne pas se laisser distraire pas des discours qui ne visent que des intérêts égoïstes, en ces termes : « Restez calmes et restez sereins car la direction du président Alassane Ouattara est la bonne direction.

Pour la direction du développement, c'est la direction du bien pour le pays. Et pour les quelques semaines qui arrivent devant les échéances importantes, quand vous jetez un coup d'œil et que vous regardez, le débat est clos et le choix est fait, personne d'autre de ceux qui voudront se présenter devant vous, ne pourra vous offrir une solution meilleure que celle qu'offre le président de la République Alassane Ouattara ».

Abadon Faustin, secrétaire général du collectif des chefs d'Anyama a traduit la reconnaissance des populations au secrétaire général de la présidence pour avoir honoré de sa présence ce rassemblement.

Pour lui, l'homme (Ndlr : Patrick Achi ) est devenu un homme politique de classe exceptionnelle, un homme politique de deux dimensions : « Monsieur le ministre, nous sommes fiers de vous, à vous seul, vous avez traversé deux Républiques.

On ne peut plus compter le nombre de gouvernements auquel vous avez participé. Vous êtes le premier et le seul Attié à briguer ce poste, oui, nous sommes fiers et non pas seulement car les Attié sont fiers de vous ».

Yapi Djomon, président des cadres d'Anyama et de Brofodoume a soumis une doléance au ministre d'État dont l'élaboration d'un projet de développement afin d'améliorer le cadre de vie des populations des 33 villages de la sous-préfecture d'Anyama.

C'est dans une ambiance festive que la cérémonie a pris fin .

Reconnaissance

Lors de son intervention, le ministre d'État Patrick Achi a témoigné de l'affection de ses parents du village d'Akéikoi à son endroit : « C'est donc tout bébé, âgé d'à peine 8 mois que je me suis retrouvé dans le village d'Akéikoi plus précisément entre Akéikoi, Anyama- Adjamé au niveau de la Djibi.

Donc, les personnes que vous voyez autour de cette tente-là, ce ne sont pas seulement des Attié d'Anyama mais, ce sont mes parents qui, tout bébé, m'ont élevé jusqu'à ce que je devienne ce que je suis devenu aujourd'hui.

La réception que nous tenons n'est pas un remerciement de moi mais un remerciement de moi à eux.

Ils m'ont toujours suivi, ils m'ont toujours soutenu que ce soit en réalité ou virtuellement en prière et c'est grâce à leurs prières que je suis où je suis et ce que je suis » a-t-il témoigné.

Dons

Le ministre d'État Achi Patrick a reçu des mains, du peuple villageois d'Ebimpé des vivres et autres dons. Des complets de pagne ont été également offerts au président Alassane Ouattara et à son épouse.

À son tour, le secrétaire général de la présidence a offert la somme de 5 millions de FCFA aux communautés villageoises de la sous-préfecture d'Anyama.