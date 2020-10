Madagascar: Entrepreneuriat - Les incubateurs de startup incontournables

En mal de moyens, technique ou financier, les entrepreneurs se tournent vers les structures d'appui pour créer ou développer leurs activités.

Passage obligé. La Plateforme rassemblant les professionnels de l'accompagnement en entrepreneuriat et innovation (PPAEI) vient d'être créée à Antananarivo pour renforcer les appuis techniques destinés aux petits porteurs de projet d'entreprise. Visant à accompagner les créateurs d'entreprise en leur apportant le savoir-faire nécessaire à la rédaction du business model et du business plan, à la gestion de tous les aspects juridiques et ceux liés à la propriété intellectuelle et à la levée de fonds, la plateforme agit ainsi en proposant des soutiens financiers aux incubateurs de startup locaux.

Interface

« Le monde du travail, et plus particulièrement de l'entrepreneuriat, est de nos jours en pleine mutation, ce qui donne lieu à de nouveaux termes, approches, métiers et structures. Ainsi, il est de plus en plus question d'incubateurs dans le secteur des jeunes entreprises. Impossible de passer à côté de ce phénomène. Raison pour laquelle la plateforme a été créée», explique Seheno Ranoarivony, vice-présidente de la plateforme.

Cependant des incubateurs d'envergure sont déjà très actifs au niveau national et la plateforme agit en complémentarité avec ces organismes de promotion. « C'est un peu comme un incubateur d'incubateur dans la mesure où l'objectif est de fédérer les Structures d'Accompagnement en Entrepreneuriat et Innovation (SAEI) et de faciliter toutes les interventions dans chaque structure », ajoute la responsable de la PPAEI.

L'innovation de cette initiative réside ainsi dans la mise en place d'une interface entre les différents partenaires dans l'entrepreneuriat dans certaines régions du pays. En particulier dans les zones rurales d'Antananarivo, Taolagnaro, Antsiranana, Toamasina ou encore Antsirabe. En tant que porteur de projet, les avantages d'intégrer un incubateur sont nombreux.

Créer son entreprise au sein d'un incubateur, c'est travailler dans un environnement propice à l'entrepreneuriat, avec tout l'équipement et le matériel nécessaire au prompt développement de l'activité du porteur de projet. « Depuis la situation de pandémie, il a été plus compliqué de développer et encore plus de créer des activités. Le recours à ces incubateurs devient ainsi incontournable pour les jeunes porteurs de projet en mal de moyens » argue Heri Rafidison, secrétaire général de la PPAEI.

L'appui de la plateforme permettra ainsi aux entrepreneurs débutants d'accéder à une communauté d'anciens incubés et d'être mis en relation avec des partenaires, des investisseurs ou encore des bêta-testeurs. Ainsi, c'est tout un microcosme d'expertises qui sera rassemblé sur la plateforme pour aider à faire évoluer et mûrir un petit projet d'entreprise en phase de démarrage. Par ailleurs, si l'incubateur appuyé par la plateforme est aussi un accélérateur, il sera en mesure d'apporter des capitaux nécessaires en échange d'une prise de participation dans la future entreprise.