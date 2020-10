Algérie: Presse régionale - L'amendement constitutionnel concrétise la volonté du peuple d'aller vers un changement

Constantine — Les titres de la presse paraissant dans la région Est du pays ont relevé, dans leur édition du mercredi, que le projet d'amendement de la Constitution, soumis au référendum le 1er novembre prochain, concrétise la volonté du peuple d'aller vers un changement.

L'Est Républicain a rapporté que le président de l'association nationale de promotion de la société civile et de la citoyenneté, Kadour Mehri, a insisté depuis Mila que le projet d'amendement de la Constitution "met fin au pillage, à la discrimination et à la division qui étaient pratiqués auparavant".

Dans ce contexte, la publication a relevé que M. Mehri a considéré que le colonialisme français a laissé en Algérie "certaines pratiques de pillage, de discrimination et de division entre les membres du peuple qui disparaitront si le projet d'amendement de la Constitution est adopté".

Et de souligner, "Ces pratiques sapent la cohésion du peuple et diffusent le discours de la haine qui vient d'être criminalisé".

Le journal, édité d'Annaba, a également répercuté, les déclarations d'enseignants universitaires, membres de l'Académie nationale de promotion de la société civile, depuis Souk Ahras affirmant que "le projet de révision de la Constitution préserve l'identité nationale et renforce la démocratie".

La presse régionale de l'Est du pays a, par ailleurs, largement relayé la déclaration du général de corps d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) lors d'une visite de travail et d'inspection en 3ème Région militaire à Bechar.

An-Nasr, l'Est Républicain, Seybous news entre autres titres de presse ont souligné que le chef d'état- major a indiqué que le prochain référendum populaire sur le projet d'amendement de la Constitution constitue une "étape importante sur la voie de l'édification de l'Algérie nouvelle et du développement socio-économique, des objectifs dont la concrétisation nécessite impérativement l'instauration de la paix et la stabilité".