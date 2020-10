Algérie: Forger le citoyen de demain en assurant une meilleure prise en charge de l'enfance

Alger — Le président du Conseil national économique et social (CNES), Rheda Tir, a mis en avant mardi à Alger l'impérative prise en charge de l'enfance et de l'adolescence pour forger le citoyen et le cadre de demain.

Lors d'une Journée d'études sur "L'enfance et l'adolescence dans la pensée du regretté Pr. Mahfoud Boucebci", M. Tir a précisé que la protection et la prise en charge de l'enfance sur tous les plans, notamment sanitaire et scolaire, était le "meilleur investissement d'avenir pour forger des générations saines".

A cette occasion, M. Tir s'est félicité de l'intérêt accordé à la protection et à la promotion de l'enfance dans le projet d'amendement de la Constitution soumis à référendum le 1er novembre prochain.

Selon lui, le projet d'amendement constitutionnel est une "véritable opportunité pour poser les fondations du changement escompté" qui traduit la volonté de changement qui anime le président de la République dans le cadre de l'Algérie nouvelle.Saluant cette rencontre qui a été consacrée à la pensée du Pr boucebci en vue de prendre en charge la santé mentale de l'enfant et des adolescents, le même responsable estime que feu boucebci est « une véritable référence dans tout ce qui a trait au sujet de l'enfance et de l'adolescence, grâce à tous les travaux et luttes réalisés et menées tout au long de sa vie pour la protection et la promotion de l'enfance et des adolescents ».

Pour sa part, le représentant du bureau des Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) en Algérie, Isselmou Boukhary, a mis en avant l'importance de cette rencontre, saluant les efforts du Gouvernement algérien consentis pour la consolidation et l'appui de la santé psychologique des enfants et des adolescents.

M. Boukhary a rappelé le Plan National de Promotion de la Santé Mentale qui a été tracé et appliqué durant les dernières années, en coordination avec tous les partenaires et la société civile, en vue de l'amélioration du soutien psycho-social, particulièrement en cette conjoncture difficile que connaît le pays, en raison de la propagation de l'épidémie de Coronavirus.

La rencontre a vu l'intervention de plusieurs experts et spécialistes en psychologie, qui ont abordé des thèmes autour de la pensée de Boucebci en matière de promotion de la santé mentale, des problèmes de l'adolescence en Algérie et de la promotion de la petite enfance.