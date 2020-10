Algérie: Djaaboub examine avec Karim Younes les voies et moyens de coopération

Alger — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub a reçu mardi à Alger le médiateur de la République, Karim Younes avec lequel il a examiné les voies et moyens de coopération entre le ministère et l'Instance, a indiqué un communiqué du ministère du Travail.

La réunion de coordination à laquelle ont pris part des cadres de la médiation de la République et leurs homologues du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, a été consacrée à "l'examen des modalités et mécanismes de coopération", entre le ministère et l'Instance de médiation de la République, en vue d'assurer une prise en charge "idoine" des préoccupations des citoyens et contribuer à trouver les solutions aux différentes préoccupations et pétitions soulevées, lit-t-on dans le communiqué.

Le ministre a assuré de la disposition du Ministère à adhérer aux efforts consentis par le médiateur de la République, en vue de remédier aux problèmes des citoyens, veiller au respect de leurs droits, améliorer le service public, et partant, "asseoir les bases de l'édification de l'Algérie nouvelle", précise le communiqué.

En dernier, il a été convenu de renforcer les mécanismes de coopération entre le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et la médiation de la République, dans le cadre de l'action conjointe et dans le respect des lois et de collaborer de concert en vue de lutter contre l'arbitraire et la bureaucratie et veiller à garantir les droits des citoyens, notamment en matière de Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.