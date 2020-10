Madagascar: Ambassade de l'Inde - Un partage de savoir-faire entre les deux virtuoses indiens

L'Ambassadeur de l'Inde à Madagascar et aux Comores, Ahbay Kumar, a organisé une conférence en ligne en compagnie de DR. L. Subramaniam et Kavita Krishnamurti le 19 octobre 2020.

Kavita Krishnamurti débuta la conversation en expliquant comment, malgré son appartenance à une famille non musicienne, elle s'est dirigée vers la musique en grandissant. Elle a mentionné qu'étant jeune fille, elle rêvait de faire partie du Service Diplomatique Indien et de parcourir le monde. Le Dr L. Subramaniam quant à lui, a mentionné l'influence de son père qui était violoniste et visionnaire, un père qui l'a initié au violon.

Tous deux ont rapporté l'impact de la COVID-19 sur leur vie et comment la musique a été une source de positivité durant une période aussi incertaine. Les deux artistes se sont fixés pour but de recueillir des fonds afin d'aider les artistes ayant perdu leur emploi durant la pandémie. DR. L. Subramaniam et Kavita Krishnamurti ont également cité la fusion de musique mondiale et les compositions qu'ils ont écrites comme Bharat Symphony ou Earth Anthem. La dernière sortie de l'album Navratri de Kavita Krishnamurti et la prochaine symphonie Beyond Borders, qui devrait sortir plus tard ce mois-ci, ont été ensuite abordées.