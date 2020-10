Madagascar: MICA-SIM - Une convention pour promouvoir l'industrialisation

Le programme ODOF ou One District, One Factory est désormais opérationnel.

L'objectif consiste à produire localement les besoins en consommation de la population malgache. Pour ce faire, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et le Syndicat des Industries de Madagascar (SIM) ont signé hier une convention de partenariat en vue de promouvoir l'industrialisation de Madagascar. La première partie se charge ainsi d'appliquer des mesures facilitant l'implantation et la formalisation des industries de toutes tailles au niveau des districts, et ce, depuis l'an dernier.

Ces industries oeuvrent dans différents secteurs, entre autres, l'agroalimentaire, la pharmaceutique, la cimenterie et l'industrie automobile. D'autres industries se spécialisant dans l'assemblage des panneaux solaires, afin de répondre aux besoins en énergie de la population, seront également visées.

Campagnes de promotion. En revanche, la seconde partie se positionne en tant que leader dans le secteur privé, assurant la promotion de cette industrialisation. Cette convention entre le MICA et le SIM vise également à renforcer la compétitivité des industries existantes à travers des programmes de mise à niveau, ainsi qu'à favoriser l'émergence des industries au niveau des régions ou des districts.

Par ailleurs, des campagnes de promotion du label « Malagasy Ny Antsika » seront lancées au niveau des grandes et moyennes surfaces et des épiceries, du 20 octobre au 20 novembre 2020, en commençant dans la région Analamanga. En plus de l'organisation de jeux via des réseaux sociaux, un concours photo sera mis en place. Le but est de pousser la population à consommer les produits fabriqués localement par ces industries.