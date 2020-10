Madagascar: Barea - Pour la réunion de toutes les forces !

Nicolas Dupuis dévoilera bientôt la liste des joueurs des Barea.

La double confrontation contre les Ivoiriens dans le cadre les éliminatoires de la CAN 2022 est au centre de toutes les préoccupations.

« Nous ferons tout pour arracher cette qualification pour offrir du bonheur à toute la population de Madagascar et revivre ce bel élan de solidarité comme en 2019 ». C'est le message clair du ministre Tinoka Roberto qui s'érige aujourd'hui en rassembleur pour qu'il n'y ait plus, il l'a dit, de notes discordantes. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a donc lancé un appel au calme à toutes les parties concernées, allant des membres de la FMF au coach Nicolas Dupuis et même aux joueurs et membres de l'encadrement.

Le MJS a saisi chacun afin que tous fassent preuve de bonne volonté, de faire taire toutes les critiques et les attaques personnelles, afin de se concentrer sur les Barea, dont les chances de se qualifier passent par une victoire ou deux matches nuls. En clair, l'objectif du MJS est d'amener les acteurs à œuvrer dans la même direction et de réunir toutes leurs forces pour battre les Ivoiriens et se qualifier dans la foulée pour une nouvelle phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations.

Un noble objectif qui a besoin du soutien de tout le monde. Un monde encore faut-il le dire, uni autour des Barea qui ont besoin de se sentir entourés pour qu'ils puissent être de taille à tenir tête aux Éléphants ivoiriens. Sur le papier en effet, les Ivoiriens sont très forts mais sur le terrain, les Barea ne partent pas pour autant battus. Il suffit pour cela d'y croire. Tout simplement...