Madagascar: Kmf-Cnoe - Participation à l'observation des sénatoriales

Les sénatoriales retiennent l'attention de bon nombre d'observateurs ces derniers temps et le KMF/CNOE- Education en fait partie. Il a ainsi constaté, que le droit de vote de certains supposément élus, en attente d'une décision du Conseil d'Etat sur les contentieux électoraux lors des dernières communales, est bafoué et que le droit de vote des autres collectivités territoriales décentralisées (Régions et Provinces) n'est pas respecté, étant donné que les organes de ces collectivités ne sont toujours pas en place.

Dispositions légales. Toutefois, organisation œuvrant dans l'éducation et respectueuse des lois et de l'Etat de droit, le KMF/CNOE-Education des citoyens, se soumet toujours aux dispositions légales et constitutionnelles. Selon la Constitution, les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés et ne sont susceptibles d'aucun recours.

Les sénatoriales se tiendront donc comme prévues le 11 décembre 2020. Le KMF/CNOE-Education des citoyens, de par sa mission prendra part activement à l'observation de ces élections. Il lance ainsi un appel à l'endroit de toutes les parties prenantes d'observer et de faire respecter les lois en vigueur.