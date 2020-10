Madagascar: Festival du jardin - Une deuxième édition prometteuse

Un jardin, même tout petit, c'est la porte du paradis. L'Alliance française de Tananarive ne sera pas seulement un centre culturel mais également un grand jardin où les visiteurs pourront se détendre et admirer des splendides fleurs.

Le Festival des jardins qui se tiendra les 29, 30 et 31 octobre prochains. L'Alliance Française d'Andavamamba hébergera l'événement, et se présente comme un carrefour pour les acteurs et passionnés de l'art du jardinage. Un « jardin d'Eden » chez soi, tel est le thème choisi cette année.

« Le jardinage comme l'art qui transforme le naturel en culturel, est un moyen de reproduire le paysage naturel dans son hameau ou de réinventer un paysage naturel selon sa guise. Un art qui permet à ses pratiquants, spécialistes ou simples amateurs, de manifester leur imagination sur l'image du fameux « jardin d'Eden », le modèle idéal que tout jardinier veut reproduire », a expliqué l'organisateur. Ainsi, les trois jours consacrés au « festival des jardins » seront une opportunité pour les amoureux de l'art du jardinage de partager et d'échanger leur savoir-faire. Ils pourront également faire connaître leurs produits et leurs offres. Cet évènement rassemblera une trentaine de participants et espère accueillir près de 5000 visiteurs, au vu de la situation actuelle cela se fera dans le respect des règles sanitaires instaurées contre la Covid-19. Toutes les barrières sanitaires seront respectées, et ce, dès que les visiteurs franchiront la porte d'entrée du salon.

Le « Festival des jardins » propose au public, un grand marché aux plantes, des ateliers de découvertes de la « Permaculture urbaine », horticulture, bonsaï, recyclage ainsi que des stands dédiés au maraîchage bio qui proposeront des produits issus du terroir. Des échanges directs avec les professionnels de divers métiers du jardinage et divers jeux et animations autour des enjeux environnementaux seront également dans le programme.

Les ateliers seront organisés en partenariat avec la Ferme d'Ambohimanga, un des participants depuis la première édition. La ferme d'Ambohimanga proposera des thèmes très innovants et pratiques pour tous les amoureux de la nature. A titre de rappel, les ateliers sont gratuits mais sur inscription au préalable pour l'organisation et le respect des barrières sanitaires.