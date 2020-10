Egypte: Les données statistiques précises sont une richesse nationale

Les données statistiques précises sont une richesse nationale et servent de base pour la réalisation du développement global et durable, a déclaré mercredi, 21 oct, la ministre du Plan et du Développement économique Hala El-Saïd.

Dans son allocution prononcée à l'occasion de la cérémonie organisée mardi soir par l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques (CAPMAS) pour célébrer la Journée mondiale de la statistique, la ministre a indiqué que l'Égypte tenait toujours, partant de son rôle de pionnier au niveau du travail statistique et des efforts visant à réaliser le développement aux niveaux régional et international, à participer à la célébration de la Journée mondiale de la statistique, possédant un des plus anciens organismes statistiques dans la région.

Elle a expliqué que le thème de cette année "Connecter le monde avec des données dans lesquelles nous pouvons avoir confiance" confirmait l'importance des données statistiques en tant qu'intrant indispensable dans la formulation des visions et des stratégies nécessaires pour parvenir à un développement global et durable et suivre leur mise en œuvre, que ce soit dans le cadre national, régional ou international.