Egypte: La réunion du conseil des ministres arabes du Transport intervient dans des conditions difficiles et défis sans précédent imposés par le Covid-19

Le ministre égyptien du Transport, Kamel El-Wazir a affirmé que la réunion du conseil des ministres arabes du Transport intervenait dans des conditions difficiles et défis sans précédent imposés par le Covid-19 qui a eu des répercussions sur les activités humaines et les divers aspects de la vie économique ajoutant que ces défis avaient exigé la cohésion de tous pour surmonter les effets de cette pandémie.

Dans l'allocution prononcée lors de sa présidence de la 65e réunion du bureau exécutif du Conseil, M. El-Wazir a transmis les salutations du président Abdel Fattah Al-Sissi aux ministres arabes et ses vœux de succès au Conseil ainsi que l'appréciation du peuple égyptien qui est toujours fier de son appartenance à la nation arabe.

Cette réunion, a-t-il précisé, consolide les relations inter-arabes distinguées et confirme la volonté arabe commune, dans ces conditions difficiles, de raffermir la coopération et la coordination dans les divers domaines du transport tout en s'appuyant sur ce que nous avons en commun et nos intérêts mutuels afin de réaliser les ambitions de nos peuples vers davantage de croissance et de progrès.

Plusieurs sujets visant la promotion des divers domaines du transport sont inscrits à l'ordre du jour de la réunion, a souligné M. El Wazir citant entre autres le renforcement du transport terrestre dans le cadre de l'initiative "la ceinture et la route" et l'accord régissant le transport maritime de passagers et de marchandises entre les pays arabes ainsi que le rôle économique de l'industrie de réparation et de construction des navires.

Le ministre a affirme lors de la réunion, qui a eu lieu via visioconférence, le souci de l'Egypte de mettre en vigueur tout ce qui est de nature à conforter les rapports entre les pays arabes et à accroître l'efficacité du transport inter-arabe, faciliter toutes les procédures et exploiter toutes les capacités du ministère et de ses organes dans la planification, la mise en œuvre et la participation à des projets de transport aux niveaux local et régional.

M. El-Wazir a fait état de sa grande confiance en la capacité des pays arabes à s'unir pour promouvoir le transport qui est la locomotive du progrès socio-économique afin de réaliser les intérêts communs des peuples arabes, faciliter et raffermir les rapports d'amitié et de rapprochement.