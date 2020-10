Gabon: Catalogue Challenge - La saison 2 avec Daphné VS Shan'l

Après une pause de quelques semaines, lestat xxl et sa team nous proposent le match opposant Daphné à Shan'l. Le choc des deux stars de la pop africaine sera diffusé ce 25 octobre à 20h00, sur la page Facebook du sponsor de l'événement.

Ce dimanche 25 octobre, la saison 2 du catalogue challenge va suivre son cours avec une opposition qui va prendre la toile en otage. Ladite opposition va mettre en scène Daphné du Cameroun et Shan'l du Gabon. Deux artistes qui dominent la scène pop et rn&b en Afrique centrale depuis près de quatre ( 4 ) ans, avec des tubes qui portent le Cameroun et le Gabon aux quatre coins du continent.

En effet, ces deux étoiles africaines font parler d'elles hors de leurs frontières avec des tubes qui raisonnent dans les cœurs comme un hymne national. Daphné et Shan'l sont respectivement les interprètes de " Calée " et " Tchizambengue ". L'idée de les réunir dans l'esprit du catalogue challenge va donner un peu plus de force au concept et aux artistes qui auront l'occasion de se produire dans cette période exceptionnelle.

La nuit du 25 octobre promet d'être douce et très chaude. D'un côté, les internautes auront droit aux titres langoureux de Daphné et de l'autre côté ces mêmes internautes vont être foudroyé par le " feu " que Shan'l va dégager. Loin d'être un clash, le spectacle que les artistes vont nous offrir est une fête de la musique.