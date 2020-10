Congo-Kinshasa: Environnement - 7ème Festival 1 Million d'Arbres à Montpellier

L'association 1 Million d'Arbres invite toutes les institutions, tous les groupements écologiques et toute personne concernée par le changement climatique à planter un arbre, du 23 octobre au 29 novembre 2020.

Devenu un rituel à la même époque, depuis 2017, dès le mois d'octobre, le Congolais de RDC Jean-Paul Wabotaï, à travers son association 1 Million d'arbres, repart en croisade en sonnant à toutes les portes municipales, départementales ou régionales pour porter son message avec la même volonté de voir se renouveler son opération "planter les arbres". Montpellier est la première ville en France à avoir répondu à l'appel de cette association.

Pour le 7e Festival, le souhait des organisateurs est de relever le grand défi du 21e siècle : répondre au mouvement mondial des jeunes pour le climat en plantant 1 million d'arbres du 23 octobre au 29 novembre 2020.

" C'est une réponse concrète au changement climatique, une action visible d'impact rapide, de même un acte de réconciliation entre les citoyens", estiment-ils.

Et d'expliquer que face à cette vérité, il n'est plus question de tergiverser, l'heure de l'action a sonné et le Festival 1 Million d'Arbres se doit de répondre aux défis climatique et écologique auxquels l'humanité se confronte aujourd'hui.

L'argumentaire des organisateurs consiste également à rappeler que les forêts représentent l'une des solutions aux problèmes climatiques : températures record sur toute la planète, dérèglement des saisons, désertification, fonte spectaculaire des calottes glaciaires aux pôles et des glaciers, couverture neigeuse réduite, hausse du niveau des océans et modifications des courants, recrudescence des inondations côtières et des cyclones, évolution considérable de la répartition de la faune et de la végétation, développement de certaines maladies, ...

Cette révolution des consciences peut s'apparenter au rêve, mais pourtant prend bien plus de sens face à une réalité chiffrée. Par exemple, les bénéfices estimés pour 1 Million d'arbres plantés Climat donneraient ceci : 1 milliard de Km en voiture compensés, soit 150 000 tonnes de CO2 stockées ; Biodiversité : 3 millions d'abris créés pour animaux ; Santé : 4 millions de mois d'oxygène générée, soit 333 333 années, soit pour 300 000 personnes à vie ; Emploi : 1 million d'heures de travail créées, soit 41 667 jours.

Plusieurs départements s'inscrivent d'ores et déjà dans cette dynamique en respect de leurs plans climat respectifs. La métropole de Montpellier, considérée comme ville pilote et innovante, a déjà un plan dédié à la neutralité carbone en 2050.

Lieux déjà sélectionnés en France

Montpellier 4 Hectares Maire : Michaël Delafosse https://www.montpellier.fr/ Tél : 04 67 34 70 00

Villeneuve Lès Maguelone 8 Hectares Maire : Véronique Négret https://www.villeneuvelesmaguelone.fr/ Tél : 04 67 69 75 75

Grabels 100 hectares Maire : René Revol http://www.ville-grabels.fr/ Tel : 04 67 10 41 00

Monze 1000 Hectares Maire : Christian Caveriviere https://mairie-monze.fr/ Tel : 04 68 78 85 39

Marsillargues : Ecuries de la Chantalette Cédric Gassies et Héléna Piette http://ecuries-chantalette.fr/ Tél : 06 30 27 73 25

La Région de Bretagne + de 10 000 Hectares Président : Loïg Chesnais-Girard https://www.bretagne.bzh/ Tél : 02 99 27 13 40