Congo-Brazzaville: Vie associative - Julien Mbemba élu président de la Croix-Rouge Tié-Tié

Après plusieurs reports, l'assemblée générale élective de la Croix-Rouge de l'arrondissement 3 à Pointe-Noire a eu lieu, le 17 octobre, à l'hôpital de base de Tié-Tié avec l'élection de Julien Mbemba comme président de l'antenne de cet arrondissement.

Au cours de l'assemblée générale dirigée par Charles Bongo, président départemental de la Croix-Rouge Pointe-Noire, l'équipe sortante a fait le point de son mandat par la lecture du rapport d'activités lu par Jean-Paul Ngoubili, le président sortant. Le rapport financier non finalisé n'a pas été lu. La question sera traitée par les instances départementales ultérieurement. A l'issue du vote, Julien Mbemba a été élu et dirigera l'arrondissement 3 pendant trois ans. Dans sa tâche, il sera secondé par Christian Mozembot, le vice-président, et Solokate Clovalde, la trésoriere générale. Brice Bayidikila a été élu conseiller à la jeunesse et Corinne Kwayewé, conseillère au genre.

En remerciant le bureau sortant pour le travail abattu durant son mandat, le nouveau président a promis travailler avec tout le monde dans la discipline et l'ordre pour le rayonnement de la Croix-Rouge dans son arrondissement. Et la nouvelle équipe a été exhortée par le président départemental. « La nouvelle équipe doit mettre l'accent sur le recensement des volontaires pour pouvoir impulser l'action de la Croix-Rouge dans cet arrondissement. Aussi la nouvelle équipe est-elle appelée à redoubler de vigilance puisque des volontaires sont en train de mener en toute anarchie des activités au nom de la Croix-Rouge. Cela doit prendre fin au plus vite », a-t-il signifié.