Algérie: Accidents de la circulation - 7 morts et 155 blessés en 24 heures

Alger — Sept personnes (7) ont trouvé la mort et 155 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 24 heures à travers le pays, selon un bilan rendu public mercredi par les services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Sétif avec un mort et onze blessés suite à plusieurs accidents de la route, note la même source.

Concernant la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 42 opérations de sensibilisation à travers 10 wilayas (32 communes), pour rappeler aux citoyens la nécessité de respecter le confinement et les règles de la distanciation physique.

Les éléments de la Protection civile ont effectué, dans le même cadre, 109 opérations de désinfection générale à travers 19 wilayas (62 communes) touchant l'ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, précise le même bilan.

Par ailleurs, trois personnes sont mortes intoxiquées par le gaz Co, émanant d'un chauffe-bain à l'intérieure d'un domicile à Oran.

Les éléments de la Protection civile sont intervenus aussi pour prodiguer des soins de première urgence à 11 personnes incommodées par le monoxyde de carbone Co émanant d'appareils de chauffage et chauffe-bain à l'intérieur de leurs domicile, dont 6 personnes à Constantine et 5 à Sétif, ajoute la même source.