Algérie: Hamidou - Donner un nouveau souffle au tourisme interne

Ain Temouchent — Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou a insisté, mardi à Aïn Témouchent, sur la nécessité de "donner un nouveau souffle au tourisme interne compte tenu des potentialités et moyens que recèle l'Algérie".

M. Hamidou a souligné, lors de sa visite d'inspection et de travail à Aïn Témouchent où il s'est enquis de nombreux projets relevant de son secteur, que "l'Algérie dispose d'un potentiel en la matière aussi riche que varié, à l'instar du tourisme balnéaire, de montagne, forestier, thermal, écologique, saharien, de découverte et culturel, et c'est à ce titre, qu'il faudrait donner un nouveau souffle au tourisme interne".

M. Hamidou a également insisté sur l'impératif de "donner la priorité à la promotion de tous ces trésors touristiques pour les faire connaître aux citoyens algériens et encourager les touristes étrangers à visiter notre pays", soutenant que "le tourisme dans notre pays peut contribuer à réduire notre dépendance économique des hydrocarbures".

Le ministre a indiqué, à l'occasion, que le projet de numérisation du secteur au niveau local et central permet aux citoyens ou encore aux touristes, de faire leurs réservations depuis leurs domiciles via le téléphone portable personnel, affirmant que la numérisation permet, d'autre part, de réduire la bureaucratie. "Le tourisme comme d'autres secteurs a connu des obstacles de type bureaucratique", a-t-il souligné dans ce sens.

Mohamed Hamidou a déclaré, au passage, que la phase de l'étude du dossier d'investissement au niveau local ou central ne doit pas dépasser un mois, soulignant que le but est de susciter l'espoir auprès des investisseurs pour la matérialisation de leurs projets et leur permettre de contribuer à l'effort de développement par la création de la richesse et de nouveaux postes d'emploi.

Lors de sa visite au chantier de modernisation de la station thermale de Hammam Bouhadjar dont les travaux connaissent un taux d'avancement de 92 pour cent, le ministre a insisté sur l'impératif de livrer le projet avant la fin du mois de décembre prochain.

Dans la commune de Terga, M. Hamidou a visité un projet d'investissement en cours de réalisation avec une conception architecturale moderne, disposant d'une résidence touristique et d'un centre de thalassothérapie à l'eau de mer dessalée. Ce projet hôtelier, disposant d'une capacité de 650 lits, sera livré avant la saison estivale prochaine.

Le ministre s'est enquis de plusieurs projets d'extension de structures hôtelières, de réaménagement d'espaces et d'équipement au niveau de la zone touristique, à l'instar de celle de Bouzedjar.