Egypte: Le pays cherche à relier les pays arabes par voies terrestre, maritime et aérienne

Le président Abdel Fattah Al-Sissi est soucieux de relier les pays arabes par voie terrestre, maritime et aérienne et d'améliorer les modes de transport inter-arabes en mobilisant tous les moyens nécessaires pour cela, a affirmé M. Kamel El-Wazir, ministre égyptien du Transport et chef du bureau exécutif du conseil des ministres arabes du Transport.

Nous nous engageons à poursuivre assidûment nos projets et programmes visant à moderniser le réseau de transport pour augmenter sa capacité et son efficacité selon les plus hauts critères techniques, a indiqué le ministre dans son allocution devant la 3e session du conseil des ministres arabes du transport.

Le transport est devenu l'un des éléments les plus influents sur la croissance socio-économique et l'intégralité des secteurs économiques comptent sur l'infrastructure des divers modes de transport pour assurer la circulation des marchandises les échanges commerciaux et aussi la mobilité des individus qui voyagent dans la région arabe pour des raisons économique, commercial, touristique, ou religieux, selon le ministre.