Egypte: La ministre de l'Immigration affirme l'importance pour les Égyptiens à l'étranger de préserver leurs droits constitutionnels

La ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger Nabila Makram a souligné mercredi, 21 oct, l'importance pour les Égyptiens à l'étranger de préserver leurs droits légaux et constitutionnels et participer aux législatives 2020.

La ministre a déclaré que la cellule de crise du ministère suivait de près l'envoi par les Égyptiens à l'étranger des bulletins de vote par correspondance aux sièges des ambassades et des missions diplomatiques, et ce après les 19 et 20 octobre, jours fixés par l'Autorité nationale des élections pour imprimer les bulletins dans les 14 gouvernorats.