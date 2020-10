Maroc: La consécration de la plateforme industrielle de Tanger-Med offrira une "forte" visibilité internationale pour le Maroc (DG de Tanger-Med Zones)

Tanger — La nouvelle consécration de la plateforme industrielle de Tanger Med par le FDI Intelligence du Financial Times devrait offrir une "forte" visibilité internationale pour le Maroc, a souligné le Directeur général de Tanger Med Zones, Jaafar Mrhardy.

"Grâce à une proposition de valeur en lien avec les attentes d'acteurs globaux, la plateforme industrielle Tanger-Med Zones a été consacrée 2ème zone économique mondiale après "Dubaï Multi Commodities Center", aux Émirats Arabes Unis, alors qu'elle était classée 5ème en 2019", selon le classement des zones économiques les plus attractives au monde pour l'année 2020 "FDI's Global Free Zone of the Year", a confié à la MAP M. Mrhardy, notant que cette distinction devrait, sans aucun doute, offrir une forte visibilité internationale pour le Maroc, qui ne cesse de renforcer son offre industrielle.

Cette consécration, a-t-il relevé, est le résultat notamment du positionnement stratégique du complexe portuaire Tanger Med à l'intersection des flux maritimes majeurs et à proximité des marchés cibles, une connectivité à plus de 180 ports dans 70 pays, un ensemble intégré composé d'une offre infrastructurelle de premier plan et d'une réserve foncière importante, une gestion intégrée des différentes zones d'activités par un opérateur unique et d'un tissu industriel solidement implanté.

"La vision stratégique de SM le Roi Mohammed VI de créer une plateforme portuaire et industrielle dans le Détroit de Gibraltar a été décisive pour attirer des opérateurs nationaux et internationaux de renom, et renforcer un écosystème industriel et logistique diversifié", a insisté M. Mrhardy, précisant que plusieurs indicateurs ont été évalués pour décerner cette distinction, dont le nombre d'emplois créés, la valeur des investissements privés, la valeur des exportations, et le nombre d'entreprises internationales opérationnelles au sein des zones d'activité.

Selon lui, cette consécration vient renforcer davantage le positionnement compétitif de la plateforme industrielle Tanger Med dans la reconfiguration des chaines d'approvisionnement mondiales, en particulier dans l'espace Euro-Méditerranéen en perspective du post Covid-19.

"Après cette distinction, il est clair que Tanger Med n'est plus comparable aux critères de proximité géographique seulement à d'autres pays, comme ceux d'Afrique ou du Maghreb, mais à des hubs industriels et logistiques développés à l'international comme les zones économiques spéciales de Chine ou de Dubai", a dit M. Mrhardy non sans un brin de fierté.

Interrogé sur les projets lancés par Tanger Med pour renforcer davantage son attractivité et sa compétitivité internationale, le responsable a assuré que le groupe Tanger Med continue de renforcer la synergie parmi ses différentes activités, afin de permettre une proposition de valeur optimale à ses acteurs industriels marocains et internationaux.

"En effet, grâce à une évolution constante de ses procédés digitaux, les flux entrants et sortants entre les zones et à l'export deviennent de plus en plus rapides et fluides, et permettent ainsi des gains de temps et de coûts", a-t-il fait savoir, ajoutant "cela vient dans un contexte mondial de digitalisation essentiel pour maintenir une activité économique performante et compétitive aux normes internationales".

Dans le domaine environnemental, Tanger Med s'est attablée à réduire la consommation des opérateurs installés par différents projets innovants, et ce dans le cadre de la réduction de l'empreinte carbone du Maroc, a expliqué M. Mrhardy, relevant que le groupe a également mis en place des solutions pour traiter et recycler jusqu'à 100% des eaux usées des opérateurs industriels, afin d'être réutilisés en arrosage des espaces publics.

"Nous développons aussi une offre en énergie verte pour les acteurs industriels présents et futurs, afin de permettre une alimentation en conformité avec les nouvelles réglementations mondiales en la matière", a-t-il dit, assurant que la plateforme s'attèle aussi à la digitalisation et l'amélioration technologiques de ses procédés, dans le but d'offrir constamment des services à la pointe des normes internationales.

"La dématérialisation du guichet unique est aussi un facteur clef qui permettra aux acteurs internationaux et marocains d'installer des unités industrielles, logistiques et de services plus rapidement, et confortera la proposition de valeur du Maroc et de la plateforme Tanger Med", a-t-il conclu.

Le classement annuel de FDI Intelligence du Financial Times, qui constitue une distinction prestigieuse des zones économiques les plus attractives au monde, est une référence à l'échelle mondiale.

Le rapport "FDI's Global Free Zone of the Year" compare près de 100 zones économiques selon des benchmarks internationaux et mesure l'adéquation de leur offre face aux attentes des investisseurs.

La 3ème place de ce classement mondial revient à "Katowice Special Economic Zone" en Pologne, et la 4ème place à "Waigaoqiao Free Trade Zone" à Shanghai en Chine.

La plateforme industrielle Tanger Med a obtenu à cette occasion d'autres importantes distinctions, dont le 1er prix mondial "Large Tenant" pour la catégorie grands projets d'investissements, la mention de spécialiste mondial du secteur automobile "Specialism Award in Automotive" grâce au dynamisme d'un écosystème automobile fort d'une centaine d'équipementiers installés, et le 1er prix africain pour les PMEs "Free Zone of the Year for SME's" grâce à l'offre infrastructurelle et aux opportunités commerciales offertes pour cette catégorie d'entreprises.