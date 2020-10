Angola: Remaniement dans le Gouvernorat de Huambo

Huambo (Angola) — La gouverneure de la province de Huambo, Lotti Nolika, a procédé mercredi, au remaniement de son exécutif dans différents secteurs.

Ainsi, en commission de service ont été nommés Tiago Cangombe António (secrétaire général du Gouvernorat), Bernardo Domingos Elavoco (directeur du Bureau d'études, planification et statistiques) et Manuel Vitongue (directeur du Bureau de développement économique intégré).

Selon une note de presse parvenue à l'Angop, la gouverneure a également nommé les administrateurs Guilhermina Carlos Bacia de Lourdes (Ecunha), Araújo Timóteo Calei (Londuimbali) et Azevedo Manuel Cambiambia (adjoint pour la municipalité d'Ecunha).

De même, elle a nommé les administrateurs adjoints de la zone économique et financière de Londoiumbali et Bailundo, respectivement, Marcos Blascos Cachassili et Costa Chicundo Gonçalves, tandis qu'Augusta Nalussinga Chitacumula est la nouvelle adjointe de Chinjenje et Adriano Sawalia, administrateur de la commune d'Alto-Hama ( Londoiumbali).

Auparavant, la gouverneure Lotti Nolika a démis, par décrets rendus publics, Emília Beatriz Sopa Salomão, du poste de secrétaire général du Gouvernorat, Araújo Timóteo Calei, des fonctions de directeur du Bureau d'études, planification et statistique, Manuel Vitongue, de conseiller pour le secteur de suivi et de développement des municipalités du bureau de la gouverneure.

Elle avait également limogé des postes d'administrateurs Emitério Tiago (Ecunha), Celestino Mela (Londuimbali) et les administrateurs adjoints Augusta Nalussinga Tchitacumula (Ecunha) et Oliveira Salomão Rodrigues Paulo (Ecunha).

La gouverneure avait aussi démis respectivement Anselmo das Neves Celestino et Bernardo Domingos Elavoco des fonctions d'administrateur adjoint pour le secteur économique et financier de Londuimbali et Bailundo, tandis que Guilhermina Bacia de Lurdes a cessé d'exercer ses fonctions d'administrateur adjoint de la municipalité de Huambo pour le secteur politique, social et des communautés.

Il a encore limogé Marcos Blascos Cachassili, du poste d'administrateur de la commune d'Alto Hama, et Albertina Wendo Machado, d'administratrice adjointe de la municipalité de Chinjenje, cette dernière à sa demande.

Tiago Cangombe António a également été disculpé du poste de chef du département des statistiques du Bureau d'études, planification et statistique.

Avec une extension territoriale de 35.771 kilomètres, la province de Huambo, connue dans le passé sous le nom de "Rainha do Milho", a une population estimée à deux millions 519 mille 309 habitants, répartis dans 11 municipalités.