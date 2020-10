Nigeria: L'ONU condamne les assassinats commis par l'armée à Lagos

La Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a fermement condamné l'usage excessif et disproportionné de la force par les forces armées nigérianes à Lagos qui ont fait plusieurs morts dans la soirée de mardi.

Des informations rapportées par la presse font état de plusieurs morts et de nombreux blessés lors des violences qui ont eu lieu dans la capitale économique nigériane. Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a condamné mercredi dans un communiqué cette violente escalade. Il a exprimé ses condoléances aux familles endeuillées et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

« Si le nombre de victimes lors de la fusillade d'hier au point de péage de Lekki à Lagos n'est toujours pas clair, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un cas de recours excessif à la force, entraînant des exécutions illégales à balles réelles, par les forces armées nigérianes », a déclaré mercredi Mme Bachelet dans un communiqué.

« Les rapports selon lesquels les caméras de surveillance et l'éclairage ont été délibérément éteints avant la fusillade sont encore plus inquiétants car, s'ils sont confirmés, ils suggèrent que cette attaque déplorable contre des manifestants pacifiques était préméditée, planifiée et coordonnée », a souligné la Haute-Commissaire.

Par la voix de son porte-parole, M. Guterres, a appelé à mettre fin aux brutalités et aux abus policiers signalés. « Le Secrétaire général exhorte les forces de sécurité à agir à tout moment avec la plus grande retenue tout en appelant les manifestants à manifester pacifiquement et à s'abstenir de toute violence », a déclaré son porte-parole.

La cheffe des droits de l'homme de l'ONU a appelé les autorités nigérianes à prendre des mesures urgentes pour traiter de manière décisive le problème sous-jacent des violations persistantes commises par les forces de sécurité, et à redoubler d'efforts pour traduire en justice le personnel de la police et de l'armée coupables de crimes contre des civils. Le Secrétaire général a appelé les autorités nigérianes à enquêter sur ces incidents et à demander des comptes aux auteurs.

Répondre aux demandes des manifestants

« Le Nigéria était déjà à un point critique avant cette fusillade en raison des révélations sur des années de violence incontrôlée, de meurtres, de viols, d'extorsion et autres violations par la Brigade spéciale de répression des vols (SARS) », a poursuivi la Haute-Commissaire.

« Bien que les autorités aient maintenant dissous la SARS et annoncé une série d'enquêtes aux niveaux fédéral et étatiques, il y a encore eu peu d'accusations, voire aucune, portées contre ses membres, malgré les preuves abondantes contre divers membres de la brigade, ainsi qu'à l'encontre d'autres membres des forces de sécurité et de l'armée », a déploré Mme Bachelet.

De nombreux Nigérians semblent ne pas faire confiance aux enquêtes et autres mesures annoncées par les autorités, et ont continué à descendre dans les rues dans plusieurs villes pour protester.

« J'apprécie que le gouvernement ait pris un certain nombre de mesures pour répondre aux demandes des manifestants », a déclaré la Haute-Commissaire. « Cependant, la création immédiate d'une autre équipe d'élite au sein des forces spéciales de la police pour remplacer la SRAS, a naturellement érodé encore plus la confiance du public, et ce dernier événement terrible à Lagos est comme de jeter gratuitement de l'essence sur un feu qui commençait déjà à se déchaîner de façon incontrôlée », a-t-elle dit.

Michelle Bachelet appelle à une « réforme en profondeur » des forces de sécurité

Michelle Bachelet a déclaré que la manière de restaurer la confiance et de ramener la paix dans les rues du Nigéria passe par la prise de mesures concrètes et immédiates de la part des autorités pour montrer qu'elles sont sincèrement déterminées à lutter contre l'impunité, après des années d'inaction. « Il doit y avoir des enquêtes immédiates, indépendantes, transparentes et approfondies, non seulement sur les meurtres d'hier soir, mais aussi sur toutes les violations commises précédemment par les forces de sécurité », a-t-elle déclaré.

Selon la Haute-Commissaire, « les personnes désignées pour mener de telles enquêtes doivent non seulement être impartiales, mais doivent être largement perçues comme telles. Et, lorsqu'il existe déjà suffisamment de preuves pour justifier des accusations, la suspension immédiate d'officiers - y compris d'officiers supérieurs - soupçonnés d'avoir commis des crimes graves, devraient avoir lieu bien avant la conclusion de telles enquêtes ».

« Après tant d'années de violations signalées qui n'ont pas été traitées de manière adéquate, il faut également réexaminer en profondeur l'ensemble du secteur de la sécurité et du système de surveillance civil », a ajouté la cheffe des droits de l'homme de l'ONU. « Cela devrait inclure un examen complet des règles d'engagement et des systèmes et méthodes de contrôle ».

« Les gens ont le droit de se réunir pacifiquement et de protester »

Michelle Bachelet a également demandé des enquêtes immédiates sur les rapports faisant état d'attaques violentes et provocatrices contre des manifestants pacifiques par des groupes non identifiés armés de matraques, de coutelas, de bâtons ou de fusils, avec dans certains cas le soutien manifeste de la police ou d'autres forces de sécurité.

« Les gens ont le droit de se réunir pacifiquement et de protester - et, comme l'attaque d'hier par les militaires l'illustre de façon frappante, au Nigéria, ils ont de nombreuses raisons de le faire », a déclaré Mme Bachelet. « Le gouvernement a la responsabilité de prendre des mesures concrètes pour assurer la réalisation du droit de réunion pacifique, notamment en dissuadant d'autres personnes qui ont l'intention de les empêcher d'exercer ce droit. L'attention du monde entier est maintenant fortement concentrée sur la façon dont le gouvernement et les forces de sécurité du Nigéria vont réagir dans les jours et les semaines à venir ».

La Haute-Commissaire a exhorté les autorités à accorder des réparations aux victimes et à ouvrir un dialogue approfondi avec les jeunes leaders, les étudiants et d'autres groupes qui ont joué un rôle important parmi les manifestants.

« Dans une population dont l'âge médian est si jeune, il est important d'écouter les revendications de la jeune génération et de faire un effort pour résoudre les multiples problèmes auxquels elle est confrontée, qui comprennent - mais sont loin de se limiter à - des brutalités et des violations policières ».

Le Secrétaire général a encouragé les autorités nigérianes à explorer rapidement les moyens de désamorcer la situation. M. Guterres a réaffirmé que l'ONU est prête à soutenir les efforts nationaux visant à trouver une solution.