Guinée Bissau: Signature de quatre accords de coopération entre le Maroc et la Guinée Bissau

Rabat — Le Maroc et la Guinée Bissau ont signé, mercredi à Rabat, quatre accords de coopération dans les domaines de l'industrie, du tourisme, du transport, de l'énergie et de la logistique, visant à renforcer davantage les échanges d'expériences et d'expertises entre les deux pays.

Ces accords de coopération ont été signés par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, et son homologue bissau-guinéenne Mme Suzi Carla Barbosa, actuellement en visite de travail dans le Royaume.

Le premier accord est un protocole de coopération industrielle destiné à promouvoir la coopération à travers l'encouragement de l'initiative privée et l'échange d'expérience et d'expertise en matière de politique industrielle, alors que le deuxième est un accord cadre qui constitue un instrument de coopération dans le secteur de l'énergie vissant le renforcement plus particulièrement de l'échange d'expériences et d'expertise dans les domaines de l'électricité, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

Le troisième texte est un accord de coopération dans le domaine du tourisme, qui permet aux deux parties de prendre les mesures nécessaires pour favoriser et renforcer les échanges touristiques entre les deux pays. Il vise également à promouvoir la coopération entre leurs organismes centraux du tourisme, entre leurs établissements nationaux du tourisme et du transport, ainsi qu'entre leurs agences et associations professionnelles du tourisme.

Le quatrième accord-cadre de coopération concerne le secteur de la logistique. Il vise à fonder une approche mutuellement bénéfique pour la coopération entre les deux parties, dans le but de faire de la logistique un levier de compétitivité, de faciliter la fluidité des flux logistiques et de favoriser le rapprochement entre les acteurs économiques du Maroc et de la Guinée Bissau dans ce secteur.

La signature de ces accords traduit la volonté des deux pays de renforcer davantage leur coopération, notamment dans les domaines économiques, a souligné la ministre des affaires étrangères de la Guinée Bissau lors d'une déclaration à la presse à l'issue de son entretien avec son homologue marocain.

La responsable bissau-guinéenne a également fait part de la volonté de son pays de renforcer davantage ses relations de coopération avec le Maroc, notamment dans le domaine économique, à travers la présence de plus d'entreprises marocaines dans son pays et le lancement prochainement d'une ligne aérienne directe de la Royal Air Maroc avec son pays.