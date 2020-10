Algérie: Batna - Djerad inaugure le complexe industriel de fabrication de turbines à gaz et à vapeur

Batna — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a inauguré mercredi, le complexe de production de turbines à gaz et à vapeur "General Electric Algeria Turbine" (GEAT), implanté dans le parc industriel de la commune de Ain Yagout, à environ 30 km de la ville de Batna, et réalisé dans le cadre d'un partenariat algéro-américain, entre Sonelgaz et General Electric.

Le Premier ministre a souligné, après la présentation d'un exposé sur le projet, qu'" avec l'inauguration de ce complexe, le premier à l'échelle africaine, il est possible d'affirmer que "l'industrie de notre pays s'inscrit désormais dans une logique, une approche et une méthodologie qui lui permettent d'être en pôle position".

Il a exprimé, à l'occasion, la disposition de l'Algérie de développer d'autres partenariats dans divers secteurs industriels. Djerad a, en outre, estimé que les compétences algériennes devraient être soutenues et encouragées à participer au développement économique.

Il a également évoqué l'importance de "l'échange et du transfert des connaissances qui permettra à nos compétences nationales d'être au même niveau que leurs homologues d'autres pays", soulignant que "nous sommes convaincus de cette nouvelle dynamique contribuera à repositionner notre pays au niveau international".

Selon les explications fournies au Premier ministre concernant ce projet d'envergure ayant nécessité 168 millions de dollars et mis en service durant l'année en cours, la première turbine de 1500 mégawatts fabriquée sera transférée vers la centrale électrique d'Oumache dans la wilaya de Biskra, tandis qu'une seconde est en cours de réalisation.

Ce complexe algéro-américain emploie actuellement 140 travailleurs faisant partie des compétences nationales spécialisées dans le domaine, un nombre appelé à augmenter pour atteindre un effectif de 350 personnes d'ici 2022.

Par ailleurs, il est également attendu que cette unité puisse permettre de concrétiser l'autosuffisance de l'Algérie en turbines à gaz et à vapeur, nécessaires pour faire fonctionner les centrales électriques et exporter le surplus de production.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad est accompagné dans sa visite de travail à Batna par les ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et l'Aménagement du Territoire, kamel Beldjoud, de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, de l'Education Nationale, Mohamed Ouadjaout, de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaoutar Krikou, l'Enseignement Supérieur et la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, les Travaux Publics, Farouk Chiali et la ministre des relations avec le Parlement, Basma Azouar.