Algérie: Accidents de la route - Hausse sensible du nombre de blessés et de morts en une semaine

Alger — Le bilan des accidents de la route a connu, cette semaine, une hausse "sensible" du nombre d'accidents (+30), de blessés (+12) et de morts (+6) et ce par rapport à la semaine précédente, indique mercredi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Par rapport aux statistiques de la semaine précédente, le bilan des accidents de la route a connu une hausse sensible du nombre d'accidents (+30), de blessés (+12) et de morts (+06) et ce durant la période allant du 13 au 19 octobre 2020, note le communiqué.

Lors de la même période, un total de 310 accidents a été enregistré au niveau des zones urbaines ayant fait 15 morts et 367 blessés, ajoute la source.

La DGSN réitère son appel aux usagers de la voie publique à davantage de vigilance lors de la conduite, au respect du code de la route et de la vitesse limitée, soulignant la nécessité de soumettre le véhicule au contrôle technique périodique.

Le numéro vert 1548 et le numéro de secours 17 sont mis à la disposition des citoyens 24h/24, rappelle la DGSN.