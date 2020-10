Cote d'Ivoire: N'Sré Gervais à Anne Ouloto - "Avec Alassane ouattara, nous aurons un pays solidaire et rassemblé"

Le mardi 20 octobre 2020, la ministre Anne Désirée Ouloto, coordonnateur régional de la campagne du candidat-Rhdp dans le Cavally a échangé avec les différents directeurs et chef des services publics de la région à sa résidence à Guiglo.

Au cours de la rencontre, Anne Ouloto a dit : « Je suis là pour échanger avec vous aujourd'hui pour connaître vos préoccupations.

Vous me connaissez en tant que votre sœur, présidente de région et aussi membre du gouvernement. Nous sommes dans un contexte démocratique et vous savez chaque 5 ans, nous partons aux élections présidentielles.

Ces élections sont ouvertes à tous citoyens lambda et sont inclusives parce que tout le monde doit y participer.

L'objet de notre rencontre autour de ce déjeuner-débat, c'est parce-que je suis membre du Rhdp, le grand parti qui vous fait l'honneur et qui rend fort, présidé par le candidat Alassane Ouattara.

Vous êtes ici dans le Cavally en tant que des agents de l'administration et vous êtes témoins des actions du président Alassane Ouattara durant sa gouvernance sur 9 années.

Vous êtes tous témoins qu'il a un bilan positif. C'est pourquoi, votre cible est particulière et doit garantir la vie des Ivoiriens.

Je suis venue vous partager l'éditorial de son livret qui s'inscrit dans la vie d'une Côte d'Ivoire solidaire et sa vision d'ici 2025.», a indiqué Anne Ouloto.

Après avoir institué le cadre de la rencontre, la ministre a donné la parole à ses invités.

N'Sré Gervais, directeur de la Culture et de la Francophonie de la région du Cavally, porte-parole des directeurs et chefs de service a rassuré la ministre Anne Ouloto de leur soutien total au candidat Alassane Ouattara.

«Je vous dirai pas madame la ministre, mais vous pouvez dormir tranquille . Le meilleur viendra dans une dizaine de jours. Le travail que vous faites dans votre région en tant que femme, vous pouvez compter sur nous.

Tout ce que nous cherchons, c'est la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Or, avec le président Alassane Ouattara, nous aurons une Côte d'Ivoire solidaire et rassemblée. De 2002 en passant par 2010 , c'est nous qui avons tous perdu.

Mais grâce au président Alassane, nous avons regagné la vie et nous sommes devenus encore plus forts » .