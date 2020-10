Madagascar: Université d'Antananarivo - Ratissage contre les vols et le gaspillage d'eau et d'électricité

Les améliorations se poursuivent au sein de l'Université d'Antananarivo. Hier, une convention a été signée entre la Jirama, représentée par son DG Vonjy Andriamanga, et l'Université d'Antananarivo, représentée par son président Pr Mamy Raoul Ravelomanana.

Cette collaboration concerne la détection et l'assainissement des gaspillages d'eau et d'électricité au sein du Campus d'Ambohitsaina, notamment dans les zones pédagogiques et dans les cités universitaires. Pour commencer cette lutte, les deux partenaires vont procéder à des séances d'information et de communication pour informer et prévenir la population universitaire et les riverains qui utilisent les ressources fournies par la Jirama, de manière illicite.

Selon le Pr Mamy Ravelomanana, la collaboration entre l'Université d'Antananarivo et la Jirama s'intensifiera dans l'intérêt des deux parties. Selon le DG Vonjy Andriamanga, la société d'Etat compte recruter les meilleurs sortants de l'Université d'Antananarivo, l'année prochaine, pour succéder aux employés qui vont partir à la retraite. Il a également évoqué l'importance de la recherche, indispensable dans le secteur de l'eau et de l'énergie.