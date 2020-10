Madagascar: Secteur maritime - Accord d'échange d'informations entre IOGA et le CFIM

Le CFIM collabore avec l'IOGA au sein de l'Université d'Antananarivo pour les échanges et les partages d'informations maritimes.

La sûreté maritime, la protection de l'environnement marin et la promotion de l'économie bleue. Tels sont les trois domaines de la coopération nouée entre l'Université d'Antananarivo par l'Institut et observatoire de géophysique d'Antananarivo (IOGA) et le Centre de fusion d'informations maritimes (CFIM). La signature de l'accord d'échanges et de partage d'informations maritimes y afférent s'est tenue hier à l'Université d'Ambohitsaina.

« Cette coopération est axée sur l'animation et la coordination des réseaux d'échanges et de partages de données relatives aux informations maritimes, tant au niveau national que régional. Elle offre ainsi aux chercheurs de l'Université d'Antananarivo, notamment ceux de l'IOGA, une opportunité d'élargir leurs champs de recherche en matière de sismologie, d'infrason, d'hydrologie spatiale et de détection des inondations », ont expliqué les représentants des deux entités, lors de la cérémonie.