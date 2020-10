Madagascar: Let's wok - Entre street food et mets traditionnels

La gastronomie de rue gagne de plus en plus de terrain à Madagascar et, en particulier, à Antananarivo. Face à la croissance exponentielle de la population de la Ville des mille, et à l'accroissement des besoins des clients, des fast food ouvrent leurs portes chaque mois.

Let's wok fast lunch a ouvert ses portes récemment, et propose une large gamme de mets. Élaborés à partir de produits frais et de qualité, les plats sont recommandés par un grand nombre d'influenceurs. Ce commerce est un concept basculant entre la restauration rapide et traditionnelle.

Let's wok propose une cuisine familiale et authentique, avec des aliments frais : pâtes, pizzas, viandes de boeuf, crevettes, légumes et glaces. Tous sont préparés sous les yeux des clients. Let's wok, c'est l'alchimie parfaite entre un bel espace et de bons produits pour un concept novateur.