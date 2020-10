Algérie: Le projet d'amendement constitutionnel contribuera au renouvellement de la classe politique et au changement escompté

Le président de Jil Jadid, Soufiane Djilali, a indiqué mercredi à Alger que le projet d'amendement de la Constitution comprenait plusieurs mesures liées aux libertés publiques, à la liberté d'expression et à la limitation des mandats présidentiels et parlementaires qui contribueront au renouvellement de la classe politique et au changement escompté.

Invité du "Forum de la presse" organisé par le quotidien "Le Maghreb" et le site d'information "Dzertic24", M. Soufiane Djilali a précisé que ces mesures "contribueront, dans les années à venir, au renouvellement de la classe politique et au changement escompté vers l'état de droit".

Selon lui, le rôle des partis politiques, de la société civile et des personnalités politiques consiste à expliquer et à analyser le projet d'amendement de la Constitution en mettant en évidence les éléments positifs et négatifs qu'il contient en fonction des convictions politique des uns et des autres.

"Il est inapproprié de donner des consignes de vote aux citoyens pour ou contre le projet d'amendement de la Constitution", a estimé M. Soufiane Djilali.