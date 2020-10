Algérie: Le moudjahid Larbi Allahoum n'est plus

Alger — Le moudjahid Larbi Allahoum est décédé, mercredi, à l'âge de 92 ans, a-t-on appris du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

Né en 1928 à M'sila, le défunt moudjahid a grandi dans une famille révolutionnaire dans la région de Hodna et s'est imprégné des principes de l'islam et du patriotisme.

En 1957, Il a rejoint les rangs de l'ALN dans la wilaya VI historique où il a fait montre de courage et de bravoure dans la lutte armée et d'un grand dévouement dans le combat, ce qui lui a valu respect et confiance de la part de plusieurs dirigeants et moudjahidine.

Au lendemain de l'indépendance, il a continué son combat au service du pays et resté fidèle au serment des Chouhada jusqu'à son décès après une vie pleine de sacrifices et de hauts faits.

Face à cette pénible épreuve, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni a présenté à la famille du défunt et à ses compagnons d'armes, ses sincères condoléances et sa profonde compassion, priant Allah le Tout puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis.