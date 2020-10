Algérie: 3ème édition du salon du bâtiment et des travaux publics à Constantine - Une opportunité de promotion du produit local

Constantine — La 3ème édition du salon du bâtiment et des travaux publics de l'Est s'est ouverte mercredi au Complexe culturel Ahmed Bey de Constantine avec la participation de 77 entreprises publiques et privées du secteur dont 7 startups.

Le Salon qui se veut une opportunité de promotion du produit local, regroupe sous une gigantesque tente sur la cour attenante à la Salle des expositions Ahmed Bey des entreprises de réalisation de bâtiment et travaux publics, d'électricité et d'énergies renouvelables, de céramique, de menuiserie, d'aménagement d'espaces verts et de fabrication de produits d'ornement et d'équipements.

La manifestation qui se poursuivra jusqu'au 25 octobre permet également aux exposants de se rapprocher de leurs clientèles et prospecter des partenariats nouveaux, a-t-il souligné ajoutant que toutes les facilités ont été accordées aux startups pour mettre en valeur leurs potentialités et pénétrer le marché.

Manager d'une micro-entreprise de Constantine spécialisée dans la fabrication de panneaux solaires, Hossam-Eddine Harchi a considéré que ce Salon est un espace idéal pour les micro-entreprises pour tenter d'étoffer leurs plans de charges et a affiché son ambition de couvrir les besoins des zones d'ombre et périmètres agricoles en électricité solaire.

De son côté, Boudjemaâ Djallal, chargé de la communication auprès de la Société Nord-Africaine de production d'enrobé à froid, opérationnelle en septembre dernier, a assuré que le produit proposé par son entreprise "est hautement pratique notamment pour les services techniques des communes pour l'entretien des routes et chaussées dégradées sans recourir à de gros engins".