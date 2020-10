Egypte: Le Président s'entretient avec son homologue chypriote

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est entretenu, mercredi 21 octobre 2020, avec son homologue chypriote, Nicos Anastasiades, au début d'une visite d'Etat du Président dans la capitale chypriote, apprend-on de la page officielle du porte-parole de la Présidence.

L'entretien a notamment porté sur la particularité des relations historiques entre l'Egypte et Chypre. C'est à cet effet que le Président chypriote a salué la robustesse de ces liens, affirmant qu'ils ont connu un essor remarquable et sont accrus sur tous les plans. Il a affirmé l'intérêt de son pays à réaliser davantage de démarches tangibles et objectives pour approfondir et donner de l'ampleur à la coopération bilatérale et aux liens d'amitié entre les deux pays.

Le Président Anastasiades a affirmé l'importance de renforcer également le mécanisme de coopération bilatérale avec la Grèce, vu le rôle important que joue l'Egypte, pilier de la stabilité au Moyen-Orient, et ses efforts de lutte contre le terrorisme et contre l'immigration clandestine.

Le Président Al-Sissi a à son tour loué le développement continu des relations égypto-chypriotes et la coopération entre les deux pays sur les différents plans et qui ont connu un remarquable essor.

Il a ainsi loué les positions chypriotes appuyant l'Egypte dans les instances internationales et les organisations régionales et internationales, affirmant l'engagement de l'Egypte à poursuivre la coopération et les consultations sur les dossiers d'intérêt commun, que ce soit sur le plan bilatéral entre l'Egypte et Chypre, ou sur le plan de la coopération tripartite ente l'Egypte, Chypre et la Grèce.

L'entretien entre les deux Chefs d'Etat a porté également sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans de nombreux domaines, dont notamment l'énergie. Les deux Présidents ont mis l'accent sur l'importance de poursuivre la mise en oeuvre des projets conjoints conclus, afin de faire de ce mécanisme de coopération tripartite un modèle à suivre en matière de consultation dans les pays de la Méditerranée, ce qui reflète la particularité des relations avec l'Egypte.

Les deux Présidents ont en outre discuté des dernières évolutions sur le plan régional et les efforts menés pour parvenir à des règlements aux crises dont souffre la région, affirmant que les institutions nationales dans ces pays devraient être appuyées afin d'y parvenir rapidement à un règlement politique et y retrouver l'ordre, la sécurité et la stabilité, ainsi que de sauvegarder l'intégrité territoriale de ces pays.

Le Président Al-Sissi devait également avoir des entretiens avec le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, pour examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale sur tous les plans, et ce, dans le cadre des liens étroits entre l'Egypte et la Grèce, et l'intérêt des deux parties à promouvoir et à booster la coopération entre elles, ainsi qu'à multiplier les consultations sur les questions d'intérêt commun.