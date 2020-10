Egypte: Le pays a réussi à contrôler le coronavirus, et a recommencé à ouvrir ses portes au tourisme

Le ministre du Transport, Kamel El-Wazir, a déclaré que la célébration de la Journée mondiale de la mer tombe cette année dans des circonstances différentes, alors que le monde entier est menacé par le Coronavirus, soulignant que le monde entier faisait son mieux pour affronter cet ennemi qui a tué des milliers de personnes.

L'Egypte a jusqu'à présent réussi à contrôler ce virus, et a recommencé à ouvrir ses portes au tourisme et à un retour à la vie normale, tout en respectant les précautions et précautions nécessaires, a ajouté M. El-Wazir.

Le ministre du Transport a tenu ces propos dans son allocution prononcée lors de sa participation à la célébration de la Journée mondiale de la mer 2020, mercredi 21 octobre 2020, à Alexandrie, qui s'est tenu cette année sous le slogan "transport maritime durable ... pour une planète durable" en même temps que la célébration organisée par l'Organisation maritime internationale à cette occasion.

Aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale de la mer dans ces circonstances exceptionnelles, en prenant conscience de l'importance de cet événement et en étant la plate-forme qui nous permet d'évaluer les réalisations du secteur maritime et de passer en revue les projets les plus importants qui ont été mis en œuvre pour tous ceux qui s'intéressent au domaine du transport maritime, a expliqué M. El-Wazir.