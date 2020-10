Congo-Kinshasa: Cour Constitutionnelle - Come-back sur le passage en force de Tshisekedi !

Il l'a fait ! Qui l'eût cru ? Félix Tshisekedi Tshilombo, traité de tous qualificatifs hier, «placebo» et «marionnette de Kabila», commence peu à peu à surprendre "l'opinion" tant nationale qu'internationale, en endossant véritablement son costume de Président de la RDC.

Inenvisageable il y a de cela quelques jours, le fils du vieux Sphinx de Limete, d'heureuse mémoire, a accepté le serment de trois nouveaux juges mercredi 21 octobre 2020 à travers un passage en force contre ses alliés du FCC qui voient en cette prestation de serment une violation fragrante de la Constitution.

Conformément à la Constitution et à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, la cérémonie de prestation de serment de trois nouveaux juges a été organisée dans la salle de Congrès du Palais du Peuple, siège du parlement en présence du Chef de l'Etat, des députés et sénateurs ainsi que des membres du bureau du Conseil Supérieur de la Magistrature. Mabunda, Thambwe Mwamba, Ilunga Ilunkamba, ont tous brillé par leur absence, suivant le mot d'ordre des caciques du FCC.

Dieudonné Kaluba Dibwa, Kalume Asengo Cheusi et Dieudonné Kamuleta Badibanga ont tous "juré solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle de la RDC, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret de délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour Constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour".

A en croire la Conseillère du Chef de l'Etat en charge des questions juridiques et administratives, le Professeur Ntumba Bwatsha Nicole, la cérémonie de cette prestation de serment est particulière en ce qu'elle s'inscrit dans la logique de la réforme de la justice telle qu'entreprise par le Président de la République.

Le FCC évalue dans deux jours

Du côté du Front Commun pour le Congo (FCC), Didi Manara, Président du groupe parlementaire PPRD et Alliés, a laissé entendre que seulement 4 parlementaires du FCC sur 338 ont été présents dans la salle du Congrès. «Le mot d'ordre a été très largement suivi. Après vérification objective, sur 338 députés du FCC, 4 seulement étaient dans la salle de Congrès ce jour, soit une proportion de 1%. Nous nous rencontrons dans 48 H pour l'évaluation», a-t-il déclaré. A telle enseigne que certains membres du Gouvernement pro FCC ont été dans la salle pour participer à cette cérémonie. C'est le cas du Ministre Pius Mwabilu et le Gouverneur de la ville de Kinshasa Gentiny Ngobila pour ne citer que ceux-là.

Coup de gueule de Fayulu

Décidemment, la cérémonie de prestation de serment de trois juges a suscité plusieurs réactions. Martin Fayulu la qualifie d'un semblant de bras-de-fer qui paralyse et détruit davantage les piliers de la démocratie. «En effet, au moment où toutes les filles et tous les fils du Congo se mobilisent pour sauver le pays de l'occupation de ses terres, du pillage de ses ressources naturelles ainsi que de sa balkanisation, la coalition FCC-CACH nous distraie avec un semblant de bras-de-fer qui paralyse et détruit davantage les piliers de la démocratie», a déclaré Martin Fayulu. «Messieurs Kabila et Tshisekedi se disputent le pouvoir qu'ils ont confisqué au peuple. Chacun d'eux veut maintenant contrôler la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et la Cour constitutionnelle avec l'intention manifeste de poursuivre l'œuvre de destruction perpétuelle de la démocratie par des « coups d'Etat ». La CENI et la Cour Constitutionnelle doivent être réellement indépendante et libérés de l'emprise de quelque faction politique que ce soit. Ainsi, seule une dénonciation publique du « deal » peut attester de la sincérité de chacun d'eux », renchérit-il.