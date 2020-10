Kenya: Jacob Mulee revient comme sélectionneur des Harambee Stars

Dix ans après sa dernière aventure avec les Harambee Stars, Jacob 'Ghost' Mulee fait son retour en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale du Kenya. L'annonce a été faite mercredi par la Fédération Kényane de Football (FKF).

Mulee, engagé pour un contrat de trois ans, succède à Francis Kimanzi qui s'est séparé de l'équipe mardi.

Le tacticien a officiellement été présenté avec la tâche de conduire le Kenya à la Coupe d'Afrique des Nations Total (CAN) Cameroun 2021 et de briller lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, qui commenceront en juin de l'année prochaine.

«Il est kenyan et connaît le football kenyan. Il a occupé ce poste et a déjà participé à la Coupe d'Afrique des Nations. Il a désormais une nouvelle occasion d'y être et d'utiliser ces précédentes expriences pour essayer de faire mieux », a déclaré le président de la FKF, Nick Mwendwa.

Mulee (52 ans) a été entraîneur des Harambee Stars à quatre reprises, le point culminant de sa carrière étant de conduire le Kenya à la Coupe d'Afrique des Nations 2004 en Tunisie. Il les a également menés à divers triomphes en CECAFA Senior Challenge Cup. Le surnommé "Ghost" a également entraîné le Tusker FC avec lequel il a remporté trois titres de champion, ainsi que l'APR du Rwanda et Young Africans de Tanzanie.

«Nous avons eu une très longue discussion sur les ambitions de la FKF. Après avoir vu que les conditions de travail étaient favorables, j'ai dit que j'essaierais. C'est une tâche difficile, surtout avant deux matches difficiles contre les Comores (lors des éliminatoires de la CAN 2021), mais je crois qu'avec l'équipe que j'ai vue contre la Zambie et les deux premiers matches des éliminatoires, nous pouvons participer une nouvelle fois à la CAN », a déclaré Mulee.

Sa première tâche sera de constituer une équipe pour les éliminatoires en moins de deux semaines. Le Kenya affrontera les Comores le 11 novembre à Nairobi avant de se rendre quatre jours plus tard à Moroni pour le match retour.

Mulee pense également aux éliminatoires de la Coupe du Monde, le Kenya étant prêt à affronter le Mali ainsi que ses voisins du Rwanda et de l'Ouganda pour avoir une chance de passer à la deuxième et dernière phase de qualification.