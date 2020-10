Afrique de l'Ouest: Assurance qualité - Les universités ouest-africaines invitées à mutualiser leurs ressources

L'Uemoa et l'Unesco, en partenariat avec le Cames, ont initié une série d'ateliers en format webinaire sur l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur et la recherche dans les universités.

Objectif : consolider les acquis dans ce domaine en mettant en cohérence les initiatives développées et en mutualisant les ressources.

L'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), en partenariat avec l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) et le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames), a initié une série d'ateliers en ligne, du 12 au 23 octobre 2020.

Ceux-ci portent sur l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur et la recherche. Selon un communiqué de presse du Cames, l'objectif de ces ateliers est la consolidation des acquis, la cohérence des initiatives et la mutualisation des ressources dans le domaine de l'assurance qualité dans les structures d'enseignement supérieur.

L'initiative Unesco-Uemoa-Cames vise surtout à capitaliser les acquis en matière d'assurance qualité.

L'enseignement supérieur et la recherche scientifique sont sous-tendus par une exigence de rigueur et de clarté dans les concepts et les méthodes, dans l'élaboration des offres de formation, des programmes de recherche, mais aussi dans l'évaluation institutionnelle des établissements d'enseignement supérieur.

«Cette exigence éthique implique d'accompagner les Etats et les universités et de les soutenir dans leurs efforts pour dispenser un bon enseignement et de produire aussi des recherches de qualité», indique-t-on.

De surcroît, ajoute la même source, en raison des renouvellements du personnel scientifique et des universitaires au sein des institutions universitaires et des structures d'assurance qualité, le déploiement de ce type d'atelier à intervalles réguliers s'avère nécessaire pour maintenir la qualité dans les universités de l'espace Uemoa.

Intervenant à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement de ces ateliers, le secrétaire général du Cames, Pr Bertrand Mbatchi, a «salué et manifesté l'adhésion du Cames à cette initiative commune, qui vise à renforcer les capacités des acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, secteurs reconnus comme essentiels pour le développement économique et social des pays», lit-on dans le document.