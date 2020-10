Sénégal: Adoption de décrets relatifs aux activités pétrolières et gazières - Macky «renforce» l'arsenal juridique

En perspective de l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz, le Sénégal renforce son arsenal juridique, en attendant les premiers barils.

Ainsi, le Conseil des ministres d'hier, mercredi 21 octobre, a adopté, plusieurs projets de décrets relatifs aux activités pétrolières et gazières.

Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté : «Le projet de décret fixant les modalités de participation des investisseurs sénégalais dans les entreprises intervenant dans les activités pétrolières et gazières et classement des activités de l'amont pétrolier et gaziers dans les régimes exclusif, mixte et non-exclusif» et «Le projet de décret portant organisation fonctionnement du comité national de suivi du contenu local (CNSL) dans le secteur des hydrocarbures», lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.

La réunion hebdomadaire du gouvernement présidée par le chef de l'Etat Macky Sall a également adopté «Le projet de décret fixant les modalités d'alimentation et de fonctionnement du fonds d'appui au développement du contenu local (FADCL)», note la source.