Togo: C'est parti pour le Salon Ferin !

Après une première édition à succès, le Salon Ferin de l'Association Terreau Fertile revient avec l'acte II lancé ce Jeudi à Lomé.

Durant deux jours, il sera question de panels de d'échange et de discussion sur la thématique principale « L'homme au cœur de la croissance économique et du développement durable » et des sous-thèmes connexes, d'ateliers et de showroom mais aussi du Concours T-Fertile en faveurs de jeunes entrepreneurs togolais.

Ouvrant les hostilités de ce salon ce Jeudi, la présidente de l'Association Terreau Fertile, Biléyo Donko, a indiqué qu'il est prévu à cette deuxième édition plus axée autour du digital, entre autres activités, « des conférences et des panels avec des thèmes et des sujets variés découlant de la thématique principale de cette année qui est « L'homme au cœur de la croissance économique et du développement durable ».

Donc nous aurons des thématiques comme « En quoi est-il important d'investir dans le capital humain », « La transformation digitale, quelle est l'importance, ou les défis à relever sur le continent », « La consommation locale, promotion, défis et différentes stratégies mises en œuvre pour la promotion ».

Nous aurons également des ateliers relatifs à la fiscalité, la décentralisation, la quête des marchés publics, digital pour un entrepreneur dans cette période Covid. Aussi sera-t-il question des showrooms, où au lieu des stands d'expositions physiques il sera question des salons virtuels.

Nous allons vers des structures qui ont des produits locaux ou des produits et services à faire valoir que nous mettons en avant en ligne, et enfin, le grand concours T-Fertile, va primer trois grands lauréats de trois catégories, celle du meilleur entrepreneur (meilleur projet entrepreneurial), meilleur projet d'entrepreneure (féminin) et le vote du public (au meilleur entrepreneur) ».

Ce sont là autant d'activités qui meubleront les deux jours de ce salon à en croire la présidente de Terreau Fertile.

Et tout ceci a décidé le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) à se positionner comme un partenaire officiel de l'évènement et de cette édition.

Représentant Résident du PNUD au Togo, Aliou Mamadou Dia, a motivé cette décision d'accompagnement.

« C'est parce que le Salon Ferin cette année travaille sur une thématique extrêmement importante qui est sur le développement humain, la croissance économique et sur le développement durable.

Qui connait le PNUD sait que le PNUD travaille exactement sur ces trois dimensions. Le développement humain d'abord, parce que c'est important, il faut investir sur l'humain, faire en sorte que nous ayons des ressources humaines capables de supporter, de porter le développement de nos Etats.

Le PNUD travaille beaucoup plus sur le renforcement des capacités, la formation, l'éducation.

La croissance économique, parce que nous pensons qu'en ayant une croissance économique on arrive à impulser le développement dans nos différents Etats.

C'est la raison fondamentale qui fait que quand l'Association Terreau fertile nous a approchés pour appuyer l'organisation du Salon Ferin, nous n'avons pas hésité.

Parce que ce sont des thématiques qui cadrent bien avec les priorités d'engagement du PNUD au Togo », c'est ce qu'a expliqué le porte-voix du PNUD au Togo lors de la cérémonie d'ouverture.

Il a aussi signifié qu'il s'agit d'un accompagnement financier, accompagnement communicationnel et expertise dans les différents panels.

Pour rappel, le Salon Ferin est un cadre de partage, d'échange, de promotion de l'entreprenariat et de l'investissement.

La présidente de Terreau Fertile, association organisatrice de l'évènement ensemble avec les partenaires de l'édition 2020 promettent « atteindre cet objectif qui celui d'un cadre utile et qui permet aux gens de véritablement être interconnectés, avoir les informations nécessaires pour parcourir le monde entrepreneurial sans grands heurts, avoir les appuis et les accompagnements nécessaires pour pouvoir poursuivre leur objectif entrepreneurial et de recherche d'investissement ».