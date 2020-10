Gambie: Un cultivateur de boulettes de cannabis arrêté par la Police

Le journal The Point a été informé de sources crédibles que des agents du Bureau de Lutte Contre la Drogue ont procédé à l'arrestation de Tyrone Michael Ennis, un citoyen britannique résidant dans le village de Sutusinjang dans la région du Foni, pour la culture des boulettes de cannabis.

Cette arrestation s'inscrit dans le cadre de l'intensification de la lutte contre le trafic de drogue et d'autres formes de crime organisé dans le pays par le Bureau de Lutte Contre la Drogue.

Le suspect, qui est présentement gardé à vue par l'agence de lutte contre les stupéfiants, a été arrêté le 18 Octobre suite à une perquisition de son domicile par les agents dudit Bureau.

Les agents ont découvert plus tard vingt-trois sacs noirs utilisés pour la culture du cannabis à l'aide de lumières à forte intensité.

Ousman Saidybah, le porte-parole du Bureau de Lutte Contre la Drogue contacté en vue de recueillir ses commentaires et observations, a confirmé cette arrestation au journal The Point. Il a reconnu que le suspect a été immédiatement placé en détention car il a transgressé l'article 36(1) de la Loi 2003 Contre la Production, la Culture et la Consommation de Drogue.

Le Responsable des Relations Publiques, Saidybah, a expliqué que l'article 36(1) de la Loi Contre la Production, la Culture et la Consommation de Drogue 2003 interdit la culture de toute plante par laquelle une drogue interdite ou à usage contrôlé peut être fabriquée. L'article 36(2) propose une exception à cette règle car il permet aux institutions, établissements ou laboratoires de conduire des travaux de recherche à but scientifique, expérimental ou pédagogique.

" Un bon nombre de jeunes semble accorder une préférence particulière à cette variété de cannabis car elle est extrêmement puissante. Ces jeunes pensent que la consommation de cette souche de cannabis est autorisée par la loi. Cette supposition est erronée, toute personne s'adonnant à la consommation de cette drogue aura enfreint la loi conformément à la Loi 2003 Contre la Production, la Culture et la Consommation de Drogue."

" Nous invitons donc tous les partenaires et collaborateurs à prendre le train en marche, à se joindre à nous, et ce, en vue de sensibiliser la jeunesse sur les effets nocifs de ces nouvelles drogues et substances psychoactives qui privent nos jeunes de leur avenir. Certains utilisent des combinaisons et cocktails de différents types de drogue et ignorent la composition chimique ou la capacité de nuisance.

" Nous devons accepter la réalité et faire face à cette menace maintenant au risque d'être confronté aux conséquences bien plus tard car à ce moment la situation aura déjà échappé à notre contrôle."