Afrique: Organisation de la CAN - Un émissaire ivoirien au Cameroun

Mahama Coulibaly, conseiller spécial du président du comité d'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, a été reçu hier par le Minsep, Narcisse Mouelle Kombi.

Une visite de travail. Plus exactement une mission d'observation et d'échange d'expertise. Ainsi se décline la raison de la présence de Mahama Coulibaly, conseiller spécial du président du Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des nations Côte d'Ivoire 2023. C'est à ce titre qu'il a été reçu hier par le ministre des Sports et de l'Education physique (Minsep), Narcisse Mouelle Kombi, par ailleurs président du COCAN 20-21.

L'hôte du patron des sports a réitéré l'importance pour les deux prochains pays organisateurs de la CAN de réussir l'organisation de la plus grande fête du football africain. « Le Cameroun organisant en 2022, il était important pour nous de nous rapprocher de ce pays pour pouvoir comprendre l'organisation mise en place afin de partager notre expérience », a indiqué Mahama Coulibaly. Se gardant de toute compétition dans le champ organisationnel, encore moins de tout jugement sur le dispositif camerounais, l'émissaire ivoirien précise qu'il est davantage question de partage, d'imprégnation au modèle camerounais d'organisation et de soutien mutuel.

Un séjour résolument technique au Cameroun qui s'est traduite par une première séance de travail avec la Direction du tournoi. Il est également prévu une rencontre avec Seidou Mbombo Njoya, le président de la Fédération camerounaise de football, vice-président du COCAN 20-21. Aujourd'hui, Mahama Coulibaly va s'entretenir avec les responsables de trois commissions du COCAN 20-21. Il s'agit des commissions communication, hébergement et restauration, transport et logistique. Demain, il est programmé des échanges avec les commissions marketing, infrastructure et Tic ainsi qu'une séance de restitution au président du COCAN 20-21. Cette mission intervient après des précédentes visites du même type au Gabon, organisateur de la CAN 2017 ou encore en France, pays organisateur de la Coupe du monde 1998.